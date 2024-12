Barwy szczęścia, odcinek 3102: Justin obsypie Reginę kwiatami. Spędzi z nim noc?

Barwy szczęścia, odcinek 3100: Dramat Mateuszka. Będzie musiał zamieszkać z podłym Stefaniakiem. Wykorzysta go przeciw “cioci” Dominice

„Barwy szczęścia" odcinek 3102 - środa, 08.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin nie będzie pewien, jak nazwać swoją relację z Reginą, która będzie go na przemian przyciągać i odpychać. Przed kolejnym koncertem w hotelu Czapla będzie chciała, by Franek (Mateusz Banasiuk) zajął się Kamilkiem (Władek Domański), ale on nie będzie odbierał jej telefonów – będzie w tym czasie odsypiał pijaństwo. Regina będzie musiała prosić o pomoc Grzelaków.

W 3102. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin wyprze się romansu z Reginą

W 3102. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Borys skorzysta z okazji i kiedy będzie odbierał dziecko, widząc Skotnickiego powie mu, że zaczęło się źle dziać między Falkowskimi właśnie od czasu rozpoczęcia cyklu recitali Czapli. Wtedy Justin kompletnie wyprze się romansu z mężatką… Powie Grzelakowi, że to małżeństwo rozpadło się tylko i wyłącznie przez Franka.

W 3102. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina i Justin spędzą razem noc

W 3102. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, jeszcze przed koncertem, Regina usłyszy rozmowę Borysa i Justina, a kiedy Skotnicki odejdzie, powie Grzelakowi, że szanse na jej powrót do Franka są zerowe. I że Justin nie miał żadnego wpływu na podjęcie przez nią takiej decyzji. Umówi się z Borysem, że po koncercie odbierze Kamilka, ale tak się nie stanie. Po recitalu Czapla będzie relaksować się w garderobie, kiedy rozlegnie się pukanie. To będzie Justin z wielkim bukietem kwiatów. Wręczy je Reginie mówiąc, że zapomniała ich wziąć. Ale ona zaprzeczy, weźmie jego dłoń i pociągnie go za sobą w stronę łóżka. Czapla i Skotnicki spędzą wspólną noc, która wszystko między nimi zmieni. Postanowią jednak ukrywać swoją miłość…