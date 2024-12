Barwy szczęścia, odcinek 3102: Justin wyprze się romansu z Reginą. Powie Borysowi prawdę

Regina odrzuci Justina w serialu „Barwy szczęścia”?

Justin nie może o sobie powiedzieć, że wie, na czym stoi w serialu „Barwy szczęścia”. Już się wydawało, że Regina – w której jest szczerze zakochany – straciła dla niego głowę, ale potem przestała do niego dzwonić, spotykać się, trzymając Skotnickiego w całkowitej niepewności co do przyszłości ich relacji. Justin zaczął mieć o to do niej pretensje, nie wiedząc, co właściwie ma myśleć. Zarzucił nawet Czapli, że traktuje go jak zabawkę. Wzburzona tym Regina dała mu do zrozumienia, że potrzebuje więcej czasu, że może będą razem, może...

W 3102. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin zaprzeczy, że ma romans z Reginą

Kiedy w 3102. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Borys wpadnie do hotelu, by wywiązać się z obietnicy przypilnowania Kamilka (Władek Domański), natknie się na Justina i wykorzysta to, by wywiedzieć się, jak to jest z Reginą i Skotnickim. Od razu przejdzie do rzeczy i powie mu, że to koncerty w hotelu zapoczątkowały jej kryzys małżeński z Frankiem. I wtedy… Justin zupełnie zaprzeczy, jakoby coś go z nią łączyło:

- Nie mam romansu z Reginą. O związek trzeba dbać, a Franek wyjechał, zostawił żonę samą. To był jego wybór. Stracił ją, ale nie z mojej winy. I niech w końcu przyjmie to do wiadomości.

Regina, przechodząc, usłyszy tę rozmowę i… co zrobi? Odpowiedź na to pytanie dopiero po Nowym Roku.

(cytat za: Swiatseriali.interia.pl)

„Barwy szczęścia" odcinek 3102 - środa, 08.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2