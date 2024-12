Barwy szczęścia, odcinek 3095: Bożena schroni się z Tadziem w sekretnym miejscu. Wszystko po to, by ocalić życie!

„Barwy szczęścia" odcinek 3095 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Bożena będzie dalej utrudniać Brunowi kontakty z Tadziem w 3091. w serialu "Barwy szczęścia"

Pomimo zagwarantowanego Brunowi przez sąd prawa do spędzania z synem weekendów, Bożena będzie mu to uparcie utrudniać. Nie będzie odbierać jego telefonów ani odpowiadać na SMS-y. Kiedy więc Stański przypadkiem natknie się w Feel Good na mecenas Paszkowską (Olga Bończyk), wykorzysta sytuację, by zażądać od niej przestrzegania orzeczenia sądu. Zapowie, że – jak tak dalej pójdzie – przyjedzie na Mazury z policją. Potem zostanie napadnięty.

W 3095. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno wyjdzie ze szpitala, by szukać Bożeny, która ucieknie z Tadziem

W 3095. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po ataku Żyłki (Jan Aleksandrowicz), który nie zakończył się śmiercią zleconą przez Zaborskiego (Wojciech Solarz) tylko dlatego, że jego towarzysz (Grzegorz Kowalczyk) z celi w porę go sypnął władzom więzienia, Bruno trafi do szpitala. Niestety, w ciężkim stanie spowodowanym wstrząsem mózgu. Kiedy nieco dojdzie do siebie, mecenas Paszkowska spowoduje, że na skutek stresu jego stan się pogorszy. Zawiadomi go, że Bożena, bojąc się o życie swoje i Tadzia, wyjedzie z nim w supertajne, bezpieczne miejsce, gdzie nikt nie będzie w stanie ich znaleźć. Dla Stańskiego będzie jasne, że żona zamierza uprowadzić – a być może już to zrobiła – syna pod pozorem uchronienia go przed niebezpieczeństwem. Brutalna napaść na niego to dla niej znakomita okazja, by do reszty pozbawić go kontaktów z dzieckiem. Bruno wie, że Bożena pała chęcią odwetu za jego romans z Karoliną (Marta Dąbrowska) i nigdy mu go nie wybaczy. Zdesperowany Stański postanowi więc opuścić szpital, chociaż lekarze będą się temu sprzeciwiać. Wyjdzie na własne żądanie i rozpocznie gorączkowe poszukiwania Bożeny i Tadzia, próbując sobie przypomnieć wszystkie potencjalne miejsca, jakie żona mogłaby wziąć pod uwagę…

Barwy szczęścia. Bruno odda Bożenie część majątku za ich syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.