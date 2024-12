Barwy szczęścia, odcinek 3091: Emil będzie naciskał na przeprowadzkę do Pyrków. Tym narazi się Marysi

Barwy szczęścia, odcinek 3092: Kacper napastowany przez Ewelinę! Nastolatka nie cofnie się przed niczym, by go uwieść

Marysia zrobiła się naprawdę nieznośna w serialu „Barwy szczęścia”

Marysia zrobiła się bardzo humorzasta, zaczęła pyskować i stosować szantaż emocjonalny. Hubertowi coraz trudniej jest się z nią dogadać. Ostatnio dziewczynka zażądała bardzo drogiego smartfona, a kiedy tata odmówił zakupu, obraziła się i zamknęła w swoim pokoju. Ostatecznie udało się ją udobruchać tańszą komórką, ale poważniejszy konflikt już majaczy na horyzoncie.

W 3091. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Emil niechcący wywoła furię Marysi

W 3091. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zarówno Hubert, jak i Agata będą do późna uwiązani w pracy i nie będą mogli doglądać Marysi. Asia zadeklaruje się, że może pomóc. Będzie się wydawać, że wszystko jest w porządku – dziewczynka będzie się bawić z Sokalską i jej synem. Niestety, późnym wieczorem usłyszy wymianę zdań między matką i synem, dopytującym, czy zamieszkają u Pyrków na stałe, bo przecież skoro Asia z Hubertem się kochają, to powinni razem zamieszkać. Marysi się to nie spodoba i nazajutrz zakomunikuje swojemu tacie, że chce lecieć do Los Angeles do mamy na wakacje tak szybko, jak to możliwe. Emilowi pochwali się, że jej przerwa od szkoły będzie dużo lepsza niż jego. Hubert usłyszy rozmowę dzieci i będzie się czuł w obowiązku, by obiecać mu wycieczkę w Góry Świętokrzyskie i do Puszczy Kampinoskiej. Emil powie więc Marysi, że jego wakacje też zapowiadają się świetnie.

- Chcesz mi zabrać tatę? Wiedziałam, że tak będzie - dziewczynka powie mu prosto z mostu i zaraz krzyknie do Asi i Emila, że nie chce ich widzieć w swoim domu.

Marysia poprosi mamę w USA, żeby mogła zostać u niej na zawsze w 3093. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3093. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marysia spakuje walizkę i powie Hubertowi, że nie chce już z nim mieszkać, tylko z mamą w USA. Postanowi przekonać Klarę (Olga Jankowska), by mogła zostać u niej na zawsze. Czy to się jej uda? Co zdecydują dorośli?

„Barwy szczęścia" odcinek 3091 - środa, 11.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2