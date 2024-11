Barwy szczęścia, odcinek 3076: Marysia zajdzie Hubertowi za skórę. Zacznie jeszcze bardziej pyskować!

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Marysia wypowie wojnę Emilowi i Asi! Zniszczy to, co dla niego najcenniejsze!

Marysia już nieraz stawiała Huberta pod ścianą!

Kiedy poprzednim razem Marysia przeciwstawiła się tacie, były walentynki. W 3048 odcinku serialu „Barwy szczęścia” nie zgodziła się celebrować tego święta z Asią i Emilem i nie pozwoliła, by Hubert zaprosił ich do domu. Posunęła się wtedy do emocjonalnego szantażu. Zapowiedziała, że jeżeli ojciec jednak ich zaprosi, będzie to dla niej znaczyło, że kocha ich bardziej od niej.

W 3076 odcinku "Barw szczęścia” Marysia odmówi uczestniczenia w obiedzie z gośćmi Huberta – Asią i Emilem

W 3076 odcinku "Barw szczęścia” Hubert znowu się przekona, jak humorzasta potrafi być jego córka. Wracając z nią ze szkoły do domu Hubert uprzedzi Marysię, że zaprosił na obiad gości i zjedzą go razem z nimi. Ale dziewczynka od razu się obrazi i zapowie, że na żadnych gości się nie zgadza i chce drogi – za trzy tysiące złotych - telefon komórkowy, na który jej ojciec się nie zgodził. Po powrocie do domu naburmuszone dziecko zamknie się w swoim pokoju.

W 3076 odcinku "Barw szczęścia” Asia przekona Huberta do kupna komórki dla Marysi

W 3076 odcinku "Barw szczęścia” Hubert wytrzyma humory Marysi przez godzinę, a potem powie jej kategorycznie, że ma zejść do ogrodu i zjeść ze wszystkimi – także z gośćmi, którymi okażą się Asia i Emil. Pyrka wyjaśni ukochanej, że bunt Marysi to rezultat jego niezgody na kupno komórki. Zdziwiona jego odmową Sokalska wytłumaczy mu zasady działania blokady rodzicielskiej i limitów dostępu do Internetu:

- Z Marysią da się dogadać. Wszystko jest kwestią umowy. Jest już duża i na pewno takiej umowy dotrzyma - powie, uśmiechając się przymilnie do Marysi.

„Barwy szczęścia" odcinek 3076 - środa, 20.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

