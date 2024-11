Barwy szczęścia, odcinek 3076: Hubert nie pozwoli, żeby Marysia rozdzieliła go z Asią. Na imprezie u Pyrków nastąpi przełom? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3076 - środa, 20.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Rozkapryszona Marysia w 3076 odcinku "Barw szczęścia" odpuści wreszcie Asi i przestanie uznawać ukochaną Huberta za najgorszego wroga, kobietę, która rozbiła małżeństwo jej rodziców! Przecież na długo przed pojawieniem się Asi to żądna sławy, sukcesów i światowego życia Klara (Olga Jankowska) porzuciła rodzinę. Po rozwodzie Pyrków ich 8-letnia córka została z Hubertem i dlatego wyżywa się na nim i na na Asi rozpad rodziny. To dlatego Hubert i Asia muszą się ukrywać ze swoją miłością przed Marysią!

Trudna rozmowa Huberta i Asi o wspólnej przyszłości w 3076 odcinku "Barw szczęścia"

Do czasu, bo w 3076 odcinku "Barw szczęścia" Hubert dojdzie do wniosku, że jeśli czegoś nie zrobi, to nic się nie zmieni i Marysia nigdy nie przyzwyczai się do tego, że to właśnie Asia zajęła miejsce Klary w ich domu i życiu mężczyzny. Mimo oporów Asi, która uzna, że próbowali już wszystkiego i Marysia wręcz jej nie znosi, to Hubert nie odpuści. - Próbujmy dalej. Do skutku. Żeby stało się to zupełnie normalne - przekona ukochaną Pyrka.

Marysia w 3076 odcinku "Barw szczęścia" wymusi na Hubercie nowy telefon

Sposobem na Marysię w 3076 odcinku "Barw szczęścia" będzie nie tylko rodzinna impreza w ogrodzie domu przy Zacisznej, ale także małe przekupstwo. Bo zanim Hubert powiadomi córkę, że tego dnia Asia i Emil (Artem Malashchuk) będą ich gośćmi na obiedzie, 8-latka urządzi mu scenę, próbując wymusić kupno telefonu komórkowego.

Początkowo Hubert w 3076 odcinku "Barw szczęścia" nie spełni zachcianki córki, ale Marysia zbuntuje się jeszcze bardziej. Jak podaje światseriali.interia.pl córka Pyrki zamknie się w swoim pokoju, ogłosi przy tym, że nie chce żadnych gości, tylko telefon. Cierpliwość Huberta zostanie wystawiona na kolejną próbę. Ale każe córce wyjść do ogrodu na rodzinną imprezę!

- Marysia jest dziś obrażona na cały świat, bo nie zgodziłem się kupić jej komórki - powie Hubert Asi. - A dlaczego? - zdziwi się Asia, która wytłumaczy, że to nie jest zły pomysł, skoro jako rodzic może kontrolować telefon Marysi.

Tak Asia przekona do siebie Marysię w 3076 odcinku "Barw szczęścia"

To Asia w 3076 odcinku "Barw szczęścia" przekona Huberta, że Marysia powinna mieć komórkę. I właśnie telefon, który stanie się formą przekupstwa, mocno wpłynie na relacje córki Pyrki z Sokalską. Bo 8-latka uświadomi sobie, że Asia wzięła jej stronę. Nie od razu ją polubi, ale przestanie być wobec niej aż tak niemiła!