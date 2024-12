Barwy szczęścia, odcinek 3093: Koniec kłopotów Huberta? Marysia nie chce już z nim mieszkać

Barwy szczęścia, odcinek 3092: Kacper napastowany przez Ewelinę! Nastolatka nie cofnie się przed niczym, by go uwieść

„Barwy szczęścia" odcinek 3093 - piątek, 13.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3093. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marysia zdecyduje, że chce zamieszkać z mamą w USA

W 3093. odcinku serialu „Barwy szczęścia” nadzieje Asi na to, że Marysia się do niej wreszcie przekona, pozostaną niespełnione. Dziewczynka stanie się jeszcze bardziej zazdrosna o nią i Emila (Artem Malaszczuk). Tym razem o czas, jaki Hubert spędza z chłopcem, ucząc go gry na gitarze. Dziecko straci panowanie nad sobą i w ataku gniewu wrzaśnie, że nie chce widzieć w domu ani Asi ani Emila. Hubertowi opadną ręce. Bezradnie je rozkładając będzie miał wrażenie, że próbował już wszystkiego, a pomimo to Marysia jest coraz bardziej nieznośna. I zdecydowana opuścić ojca! Dziecko spakuje swoją walizkę i oświadczy Hubertowi, że nie chce z nim już mieszkać, tylko przeprowadzić się do USA do mamy. W tym samym, 3093. odcinku „Barw szczęścia” Marysia zniszczy jeszcze gitarę Emila, czym sprawi mu ogromną przykrość. Asia także będzie przygnębiona, ale – swoim zwyczajem – postara się zrozumieć, dlaczego Marysia tak się zachowuje. I dalej będzie marzyć o szczęśliwej rodzinie.

Marysia nieźle już zalazła Hubertowi za skórę

Marysia już od dawna zachowuje się niegrzecznie. W walentynki nie zgodziła się celebrować tego święta z Asią i Emilem i nie pozwoliła, by Hubert zaprosił ich do domu. Posunęła się wtedy do emocjonalnego szantażu. Zapowiedziała, że jeżeli ojciec jednak ich zaprosi, będzie to dla niej znaczyło, że kocha ich bardziej od niej. Jakiś czas później odmówiła uczestniczenia w obiedzie z Asią i Emilem. Potem obraziła się, że tata nie chce jej kupić smartfona za trzy tysiące złotych.