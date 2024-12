Barwy szczęścia, odcinek 3092: Kacper napastowany przez Ewelinę! Nastolatka nie cofnie się przed niczym, by go uwieść

„Barwy szczęścia" odcinek 3092 - czwartek, 12.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3092. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kacper wpadnie w sidła Eweliny

W 3092. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ewelina, która od dłuższego czasu próbuje wszelkimi siłami zauroczyć Kacpra i go uwieść, przejdzie do konkretnego ataku. Chociaż jego korepetycje z matematyki dały efekt, bo pomogły jej zdać egzamin poprawkowy, to namówi go na dodatkową lekcję i to w parku. Łatwowierny syn Malwiny zgodzi się, nie widząc w tym nic niezwykłego, ale nie będzie zachwycony, bo nie odwzajemnia fascynacji. Podstęp Eweliny się uda, a ona świetnie wykorzysta sytuację. Kiedy zupełnie nie będzie się tego spodziewał, nastolatka usiądzie mu na kolanach i zacznie całować w usta. Niestety, znajdzie się ktoś, kto to dostrzeże – jej ojciec! Wściekły Markowski będzie pewien, że to Kacper uwiódł jego córkę i zdecyduje o wezwaniu policji. Ewelina będzie się temu sprzeciwiać. Czy jej tata postawi na swoim i doprowadzi do aresztowania Jabłońskiego?

Kacper już nie martwi się z powodu matki w serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy cierpiąca na chorobę afektywną dwubiegunową Malwina wróciła do pracy po długim pobycie w szpitalu psychiatrycznym, od razu zainteresowała się sprawami firmy Natalii (Maria Dejmek). Przyrzekła też Hermanowi (Maciej Raniszewski), że będzie się pilnowała dwa razy bardziej niż kiedyś. A starszej córce Emilce (Jessica Frankiewicz) obiecała, że dramatyczne wydarzenia z przeszłości już nie wrócą. Wygląda na to, że mający zespół Aspergera Kacper nie będzie się już przejmował stanem swojej matki, ale za to będzie miał inne kłopoty, bo Markowski nie uwierzy w jego niewinność.