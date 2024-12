Barwy szczęścia, odcinek 3093: Bruno przeżyje dzięki kryminaliście. Jego donos uratuje mu życie – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3092: Kacper napastowany przez Ewelinę! Nastolatka nie cofnie się przed niczym, by go uwieść

„Barwy szczęścia" odcinek 3093 - piątek, 13.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do realizacji planu zemsty Zaborskiego

Rafał zlecił zabójstwo Bruna siedzącemu z nim razem w celi Żyłce. Współwięzień nie od razu zgodził się go zabić, skusiła go dopiero obietnica „drinków z palemkami i dziewczyn” na egzotycznej wyspie, która nie ma umowy z Polską o ekstradycję. Pakt został przypieczętowany uściskiem ręki. Kryminalista wyszedł na wolność i rozpoczął przygotowania do tego, by dopaść Bruna.

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno przeżyje atak dzięki donosowi bandyty odsiadującego wyrok

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po rozmowie z Klemensem (Sebastian Perdek), który zapewni go, że Bruno wciąż ma szansę na uzyskanie praw rodzicielskich do Tadzia (Józio Trojanowski) po finalizacji sprawy rozwodowej, Stański pojedzie na Mazury, by w weekend zobaczyć się z synem. Nie będzie sobie zdawał sprawy, że jest śledzony przez Żyłkę. Bandyta wykorzysta nadarzającą się okazję i brutalnie na niego napadnie. Wywiezie do lasu i będzie próbował zabić. Szczęśliwym trafem policja będzie już na tropie Żyłki. A to dlatego, że jeden ze współwięźniów Żyłki i Zaborskiego, Nowak, doniósł wcześniej o ich planach policji. Bandytę namierzą inspektorzy Kodur i Majak, zanim zdąży zabić Bruna. To dzięki nim trafi na czas do szpitala.