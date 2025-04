Na sygnale wylatuje z ramówki! Jeden odcinek mniej w tygodniu

Na sygnale. Produkcja pożegnała Wojciecha Zygmunta po śmierci Kuby. To nie on podjął decyzję o odejściu z serialu - ZDJĘCIA, WIDEO

Dlaczego nie ma 710 odcinka „Na sygnale” w poniedziałek 21.04.2025 roku o 21.55 w TVP2?

Widzowie „Na sygnale” będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż w poniedziałek 21.04.2025 roku o 21.55 TVP2 nie pokaże premierowego 710 odcinka ich ulubionego serialu na swojej antenie. Dokładnie tak samo jak w przypadku premierowych odcinków „Barw szczęścia” czy „M jak miłość”, które normalnie w poniedziałki poprzedzają kultową medyczną produkcję.

Ale co ciekawe, tego dnia nie tylko Telewizja Polska nie pokaże swoich premierowych odcinków uwielbianych seriali, gdyż tak samo postąpi i TVN w przypadku „Na Wspólnej”. A co więcej, wszystkich połączy ten sam powód! A zatem w czym rzecz?

Co pokaże TVP2 zamiast premierowego 710 odcinka „Na sygnale”?

TVP2 nie pokaże premierowego 710 odcinka „Na sygnale” w poniedziałek 21.04.2025 roku o 21.55 na swojej antenie z uwagi na święto, bowiem tego dnia wypada właśnie Poniedziałek Wielkanocny! I z tego względu stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę, w efekcie której zrezygnowała z premierowych odcinków nie tylko „Na sygnale”, ale także poprzedzających go takich produkcji jak „M jak miłość”, „Kulis M jak miłość” i „Barw szczęścia”.

A to dlatego, że w trakcie ich normalnej emisji zdecydowała się wyemitować melodramat „Wichry miłości”, który rozpocznie się już o godzinie 20 i potrwa aż do 22.25, a więc w czasie, gdy lecą wszystkie 3 uwielbiane seriale, które w tej sytuacji musiały wylecieć z emisji. Ale spokojnie, gdyż wcale nie na długo!

Kiedy będzie można zobaczyć 710 odcinek „Na sygnale” w TVP2 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów „Na sygnale” mamy dobrą wiadomość, gdyż premierowy 710 odcinek swojego ulubionego serialu zobaczą już we wtorek 22.04.2025 roku o 21.55 w TVP2! Wtedy do normalnej emisji wrócą także premierowe odcinki „Barw szczęścia” i M jak miłość”, jak i „Kulisy M jak miłość”.

Ale jeśli ktoś nie będzie chciał do niej czekać, to z pewnością będzie mógł zobaczyć 710 odcinek "Na sygnale" wcześniej na platformie vod.tvp.pl. Jednak za dostęp do niego będzie musiał zapłacić. A jeśli nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał wytrzymać jeszcze ten 1 dzień!

A gwarantujemy, że warto, gdyż emocji w 710 odcinku „Na sygnale” nie zabraknie! Szczególnie w wątku Artura Góry (Tomasz Piątkowski), którego rodzina wciąż będzie terroryzowana przez mafię, przez co ratownik stanie przed trudnym wyborem! Ale także i u Britney (Paulina Zwierz) i Alka (Adam Turczyk), którzy wciąż będą próbowali być razem!

I co najważniejsze, ta zmiana będzie wyłącznie jednorazowa, gdyż od kolejnego tygodnia "Na sygnale" wróci do normalnej emisji i wciąż będzie pokazywane od poniedziałku do środy o godzinie 21.55 i dodatkowo tego ostatniego dnia i o 22.25 w TVP2, a więc tak jak było do tej pory! A więc 4 odcinki przez 3 dni tygodnia!