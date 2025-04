Barwy szczęścia, odcinek 3184: Wiktor po pogrzebie Henryka przeciągnie Tomasza na swoją stronę? Namówi go do zerwania kontaktu z Wandą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3184 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3184 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor wciąż nie będzie chciał pogodzić się z Wandą i to nawet mimo śmierci Henryka! A to dlatego, że młody Kępski dalej będzie miał jej za złe, że kryła swojego zboczonego męża, który w końcu poniesie najsurowszą karę za to, co zrobił wszystkim swoim ofiarom, w tym jego matce Grażynie (Kinga Suchan) czy byłej kochance Madzi (Natalia Sierzputowska).

I to właśnie one sprawią, że po pogrzebie Kępskiego, jego żona odwróci się od rodziny, w tym nawet od Tomasza, który jako jedyny stanął po jej stronie, kosztem swojego brata czy ukochanej Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), która się od niego wyprowadziła. Ale już w 3183 odcinku "Barw szczęścia" do niego wróci, gdy Wanda nie wytrzyma na widok Wirackiej, która po uroczystości zjawi się u Tomasza, w efekcie czego Kępska zaatakuje i ją i jego!

Wiktor spróbuje nastawić Tomasza przeciwko Wandzie w 3184 odcinku "Barw szczęścia"!

I w ten sposób w 3184 odcinku "Barw szczęścia" Wanda straci jedynego sojusznika, gdyż na Wiktora nawet nie będzie miała co liczyć! A wręcz przeciwnie, gdyż młody Kępski postanowi wykorzystać to, że skłóciła się ona i z Tomaszem, aby przeciągnąć go na swoją stronę i sprawić, aby wdowa po Henryku została zupełnie sama!

Zdradzamy, że w 3184 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor zacznie namawiać swojego brata do zerwania kontaktów z jego matką. Tym bardziej, że wciąż nie będzie chciał słyszeć o pojednaniu z nią i uzna, że w tej sytuacji to najlepsze wyjście, skoro kobieta i tak sama wypięła się i na Tomasza! I choć bolesne słowa matki mocno go zabolą, to jednak nie będzie chciał całkowicie się od niej odcinać, tak jak będzie chciał tego Wiktor!

Kępski nie odwróci się od zrozpaczonej matki w 3184 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3184 odcinku "Barw szczęścia" Wiktorowi nie uda się przeciągnąć Tomasza na swoją stronę. A to dlatego, że mimo wszystko Kępski nie będzie w stanie zostawić pogrążonej w żałobie matki zupełnie samej. Tym bardziej, że sam również mocno przeżyje śmierć ojca, a co dopiero będzie musiała czuć ona.

I już w 3185 odcinku "Barw szczęścia" sam się o tym przekona, gdy zjawi się w rodzinnym domu Kępskich, gdzie jego matka nie będzie potrafiła rozstać się z rzeczami zmarłego męża. A co dopiero nie będzie chciała słyszeć o sprzedaży ich posiadłości, którą będzie sugerował jej syn!