Barwy szczęścia, odcinek 3190: Mikołajki zamienią się w dramat! Kryzys z Krystyną zniszczy imprezę Wioletki

"Barwy szczęścia" odcinek 3190 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3190 odcinku serialu "Barwy szczęścia" napięcie między Olgą (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska), a Markiem osiągnie punkt kulminacyjny! Para, która od dawna zmaga się z problemami w związku, nie będzie w stanie utrzymać emocji na wodzy. Kłótnia wybuchnie tuż przed mikołajkową imprezą, którą Złoty specjalnie zaplanuje dla Wioletki, co dodatkowo pogorszy atmosferę w domu.

Podczas przygotowań do mikołajkowej imprezy dla Wioletki, drobne nieporozumienia przerodzą się w poważną kłótnię, która zaskoczy wszystkich obecnych.​ Olga poczuje się niedoceniona i osamotniona w organizacji wydarzenia, co doprowadzi do wybuchu emocji. Złoty, z kolei, nie zrozumie jej punktu widzenia, co tylko pogłębi konflikt.

Krystyna podupadnie na zdrowiu w 3190 odcinku "Barw szczęścia"

Kryzys Olgi i Złotego zejdzie jednak szybko na drugi plan, gdy tylko rodzina dowie się o poważnym pogorszeniu stanu zdrowia Krysi. Przypomnijmy, że żona Jaworskiego (Jacek Kałucki) od dłuższego czasu boryka się z chorobą Alzheimera, która każdego dnia zabiera jej coś bezpowrotnie. Teraz, w 3190 odcinku serialu "Barwy szczęścia" jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszy, co wywoła panikę wśród najbliższych. Podczas mikołajkowej imprezy, Krystyna poczuje się źle, a jej objawy będą na tyle poważne, że konieczna będzie interwencja medyczna.​

Rodzina Krystyny, zaniepokojona jej stanem, podejmie natychmiastowe działania, aby zapewnić jej odpowiednią opiekę. Sytuacja ta rzuci cień na świętowanie i zmusi wszystkich do przemyśleń na temat zdrowia i rodziny.​

Mikołajkowa impreza zamieni się w dramat w 3190 odcinku "Barw szczęścia"

W 3190 odcinku serialu "Barwy szczęścia" mikołajkowa impreza, która miała być radosnym wydarzeniem dla Wioletki przerodzi się w serię dramatycznych wydarzeń. Nie tylko konflikt między Złotym a Olgą, ale również pogarszający się stan zdrowia Krystyny zakłócą świętowanie. Czy żona Jaworskiego odzyska siły i wrócić do normalnego funkcjonowania? Dowiemy się już niebawem.