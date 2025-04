Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3190: Błażej wściekły na Weronikę! Wielka awantura i spotkanie z ojcem zmarłej artystki - ZDJĘCIA

W 3190 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika (Maria Świłpa) postanowi bez zgody Błażeja (Piotr Ligienza) wysłać zdjęcie jego obrazu do galerii, co doprowadzi do ogromnej awantury między nimi. Na domiar złego, podczas spotkania z potencjalnym kupcem okaże się, że to Władysław Grad (Zbigniew Stryj), ojciec zmarłej malarki Leny. W 3190 odcinku serialu "Barwy szczęścia" napięcie sięgnie zenitu, a przeszłość Błażeja powróci z pełną mocą.​ Czy Modrzycki wybaczy ukochanej jej zachowanie? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.