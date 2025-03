Barwy szczęścia, odcinek 3159: Wstrząsające odkrycie Weroniki w domu Błażeja! Modrzycki zabił swoją byłą dziewczynę?

"Barwy szczęścia" odcinek 3159 - piątek, 28.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3159 odcinku "Barwy szczęścia" Weronika wpadnie na trop tajemnicy Błażeja. Dziennikarka przez przypadek znajdzie w jego domu obrazy autorstwa Leny Grad, słynnej malarki, której tragiczna śmierć do dziś pozostaje tajemnicą. Początkowo Modrzycki spróbuje się wykręcić, ale w końcu nie wytrzyma i przyzna się, że Lena nie żyje właśnie przez niego!

Weronika w 3159 odcinku "Barwy szczęścia" nie będzie mogła uwierzyć, że jej kolega z redakcji może mieć coś wspólnego ze śmiercią ukochanej. Postanowi odkryć całą prawdę, mimo że to oznacza kolejne ryzyko...

Wstrząsające wyznanie Błażeja w 3159 odcinku "Barw szczęścia"! Zabił swoją byłą dziewczynę?

W 3159 odcinku "Barwy szczęścia" Błażej Modrzycki przyzna się Weronice do przerażającego czynu, który obciąża jego sumienie już od dawna. Modrzycki wyzna, że z Leną łączyło go uczucie, które zakończyło się tragicznie z jego winy. To wyznanie będzie miało dwie odsłony. Najpierw Błażej opowie Weronice o swojej wielkiej miłości do Leny, której obrazy wciąż przechowuje. Potem jednak zdradzi, że to on doprowadził do tragicznej śmierci dziewczyny! Weronika zamarznie z przerażenia. Czy Modrzycki naprawdę jest zabójcą, czy może to jedynie tragiczny zbieg okoliczności? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już niebawem.

Mafia piaskowa i śmiertelna gra w 3159 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Gdyby tego było mało, Weronika w 3159 odcinku "Barwy szczęścia", choć już raz cudem uniknie śmierci z rąk mafii piaskowej, znów będzie ryzykowała życie. Dziennikarka nie odpuści dochodzenia, mimo że operator drona, kluczowy świadek, odmówi zeznań ze strachu o własną rodzinę. Weronika będzie jednak nieustępliwa i podejmie śmiertelną grę, chcąc ujawnić brudne interesy przestępców.