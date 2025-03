Barwy szczęścia, odcinek 3157: Weronika zostanie brutalnie zaatakowana przez mafię! Będzie walczyła o życie, tak jak Błażej?

"Barwy szczęścia" odcinek 3157 - środa, 26.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3157 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dociekliwa dziennikarka nie odpuści tematu mafii piaskowej, ale tym razem za swoją determinację zapłaci wysoką cenę... Najpierw wpadnie w tarapaty przez operatora drona, który odmówi potwierdzenia jej wersji wydarzeń, a potem Szczepan Krajewski (Robert Gularczyk) z Gruntexu zagrozi jej sprawą za szpiegostwo.

Łukasz (Michał Rolnicki) przestraszony o bezpieczeństwo Weroniki w 3157 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się na desperacki krok i zatrudni Celinę (Orina Krajewska), swoją byłą kochankę, by ją pilnowała. Ale czy to wystarczy? Brutalny atak na dziennikarkę doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Czy Weronika podzieli los Błażeja i będzie walczyła o życie w szpitalu?

Weronika zaatakowana w 3157 odcinku "Barw szczęścia"! Łukasz zatrudni dla niej ochronę

Niepokojące wieści szybko dotrą do Łukasza, który zacznie obawiać się o bezpieczeństwo Weroniki. W 3157 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dziennikarz nie będzie w stanie przekonać jej do porzucenia śledztwa, ale postanowi działać na własną rękę. W desperacji wynajmie Celinę, by pełniła funkcję jej ochroniarza i miała na nią oko! Choć pani detektyw zrobi wszystko, by ją chronić, mafiosi nie będą czekać. Zaatakują Weronikę w najmniej oczekiwanym momencie, a napadnięta przez bezwględnych przestępców dziennikarka, nie będzie miała szans na ucieczkę. Jej krzyki rozlegną się po ulicy, ale nikt nie przyjdzie jej z pomocą.

Weronika umrze w 3157 odcinku "Barw szczęścia"? Błażej wciąż będzie w szpitalu!

Po napaści Weronika zostanie znaleziona w ciężkim stanie. Jej obrażenia okażą się poważne, a walka o życie stanie się dramatycznym wyścigiem z czasem? W 3157 odcinku serialu "Barwy szczęścia" lekarze będą robić wszystko, co w ich mocy, ale na ten moment nie wiemy, czy dziennikarka przeżyje. Z kolei Błażej, który wciąż będzie przebywał w szpitalu po strzelaninie w redakcji, dowie się o dramacie Weroniki? Ledwo sam uszedł z życiem, a teraz Weronika będzie przechodzić przez niemalże identyczny koszmar...