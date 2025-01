Barwy szczęścia, odcinek 3131: Przerażająca strzelanina w redakcji Bondy! Bandyta zginie na oczach Ewuni, a Modrzycki będzie walczył o życie – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3131 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3131 odcinku „Barw szczęścia” w redakcji „Szoku” dojdzie do ogromnej tragedii, a Bonda w końcu się doigra! Zdradzamy, że uzbrojeni bandyci wkroczą do jego redakcji i to tuż po tym jak Weronice uda się przekonać Ewunię do pozostania w gazecie na dłużej niż tylko wakacyjny staż, gdyż dziennikarstwie faktycznie mocno ją zafascynuje. Ale to, co wydarzy się chwilę później, sprawi, że wszystko stanie pod znakiem zapytania!

A wszystko przez to, że w 3131 odcinku „Barw szczęścia” młoda Walawska stanie się świadkiem gangsterskich porachunków, które zakończą się tragicznie! A to dlatego, że na miejscu zginie jej najwyższy przełożony, a prywatnie bardzo groźny gangster Bonda! Ale to nie wszystko, gdyż w strzelaninie poważnie ucierpi także i Modrzycki, który akurat w momencie ataku, będzie stał obok Hieronima, przez co także dostanie rykoszetem!

Ewunia stanie się świadkiem śmierci Bondy i postrzału Modrzyckiego w 3131 odcinku „Barw szczęścia”!

Tyle tylko, że w 3131 odcinku „Barw szczęścia” Błażej będzie miał trochę więcej szczęścia, gdyż Bonda od razu umrze, a dla niego jeszcze pojawi się nadzieja! Tym bardziej, że prędko na pomoc rzuci mu się przerażona Weronika, która odnajdzie nieprzytomnego Modrzyckiego w kałuży krwi. Oczywiście, dziennikarka od razu wezwie pomoc, dzięki czemu redaktor naczelny szybko wyląduje w szpitalu, gdzie lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie, o które także szczególnie będzie drżeć córka Wangela (Marek Kałużyński). Na szczęście w 3131 odcinku „Barw szczęścia” Weronika będzie mogła liczyć na wsparcie zaalarmowanego Łukasza, który także zjawi się w szpitalu. Ale Ewunia nie będzie mieć tyle szczęścia!

Czy młoda Walawska udźwignie kolejną tragedię w 3131 odcinku „Barw szczęścia”?

W 3131 odcinku „Barw szczęścia” Elżbieta i Alicja zaczną na poważnie martwić się o Ewunię, która będzie świadkiem nie tylko strzelaniny w redakcji, ale i zabójstwa. A już w szczególności Umińska, gdyż to przecież właśnie ona załatwi jej staż w „Szoku” i będzie mieć z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia, iż naraziła ją na takie niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że w 3131 odcinku „Barw szczęścia” wciąż nie będzie pewien los Błażeja, który dalej będzie walczył o życie, przez co młoda Walawska będzie mogła okazać się świadkiem nie jednego zabójstwa a aż dwóch!

I przez to strach jej babci i byłej kochanki jej przybranego ojca Artura (Jacek Rozenek) będzie tym większy. Zwłaszcza, że dziewczynka już naprawdę sporo się wycierpi, tracąc matkę Martę (Katarzyna Zielińska) z rąk psychola Krzepińskiego (Marek Kossakowski) , siostrę Moniczkę (Natalia Żyłowska) w wypadku samochodowym, czy ojca Piotra (Piotr Jankowski), który sam odebrał sobie życie. A teraz jeszcze wydarzy się to! Czy Ewunia to udźwignie? I przede wszystkim, czy Modrzycki przeżyje? Dowiemy się już niebawem!