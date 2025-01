Barwy szczęścia, odcinek 3130: Agnieszka zostawi Łukasza po jego rozstaniu z Celiną? Po konfrontacji z kochanką nabierze wątpliwości – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3130 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3130 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka zacznie się poważnie zastanawiać, czy wciąż powinna spotykać się z Łukaszem. I choć na Mazurach połączy ich gorący romans, który będzie miał swój finał w łóżku i okaże się tak silny, że nie skończy się tylko na wakacjach, gdyż kochankowie przeniosą do także z powrotem do Warszawy, to jednak w głowie siostry Kasi pojawią się wątpliwości! I to wcale nie z uwagi na żonę ukochanego, a jego byłą już kochankę, którą dla niej zostawi!

Zdradzamy, że dla Agnieszki, Sadowski postanowi rozstać się z Brońską, przez co straci nie tylko ukochaną, ale także i pracę. Ale to nie będzie stanowić dla niego żadnego problemu, gdyż prędko znajdzie sobie kolejne zajęcie, natchniony wspólnymi chwilami z nową kochanką. Jednak dla siostry Kasi w 3130 odcinku „Barw szczęścia” to okaże się problemem!

Serce Agnieszki będzie rozdarte w 3130 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3130 odcinku „Barw szczęścia” nowa ukochana Łukasza zacznie mieć co do niego poważne wątpliwości po swojej konfrontacji z jego byłą kochanką w jego mieszkaniu. Zdradzamy, że Agnieszka natknie się na Celinę, gdy ta zjawi się u Sadowskiego, aby oddać mu klucze i zabrać od niego ostatnie rzeczy, ale się tam na niego nie natknie. A to dlatego, że w tym samym czasie Łukasz wybierze się z Ksawerym (Bartosz Gruchot) na kolejne widzenie z aresztowaną Kasią, które załatwi im Natalia (Maria Dejmek).

Z kolei Agnieszka, po jego rozstaniu z Celiną, już w pełni się u niego zadomowi, gdyż kochankowie już nie będą musieli się ukrywać. Ale siostrze Sadowskiej nie uda się uniknąć spotkania z Brońską, po którym w 3130 odcinku „Barw szczęścia” zacznie poważnie myśleć o swojej dalszej relacji z jej byłym kochankiem!

Sadowski zapewni siostrę Kasi o swoim uczuciu w 3130 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3130 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka powie Łukaszowi o swoich obawach, ale ten nawet nie pozwoli jej tak myśleć! Zakochany Sadowski postanowi jeszcze mocniej zaangażować się w ich relację, udowadniając przy tym, że naprawdę myśli o ich związku na poważnie, czym zdoła uspokoić siostrę Kasi.

Do tego stopnia, że w 3130 odcinku „Barw szczęścia” między kochankami znów zrobi się gorąco, a oni jeszcze bardziej się do siebie zbliżą! I o żadnych wątpieniach Agnieszki już nie będzie mowy!

