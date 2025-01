Barwy szczęścia, odcinek 3126: Koniec Celiny i Łukasza! Zostawi ją dla siostry Kasi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3126 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3126 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz i Agnieszka w końcu wrócą ze wspólnych wakacji ze swoimi dziećmi - synem Sadowskiego, Ksawerym (Bartosz Gruchot) oraz pociechami siostry Kasi - córką Zosią (Gabriela Trawińska) i synem Frankiem (Filip Kruszewski), na których mocno się do siebie zbliżą! Do tego stopnia, że spędzą ze sobą nawet wspólną noc, po której aż nie będą chcieli się rozstawać, ale nadejdzie dzień powrotu! Jednak dla kochanków to nie będzie stanowiło żadnego problemu, gdyż w 3126 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będą się spotykać tyle, że po kryjomu! Szczególnie, że Łukasz wciąż będzie przecież w związku z Celiną, ale niestety do czasu!

Łukasz zerwie z Celiną w 3126 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3126 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski tak zakocha się w siostrze Kasi, że postanowi w końcu zrezygnować z Celiny, aby móc na spokojnie zacząć spotykać się z Agnieszką. Tym bardziej, że przecież Brońska będzie mieć kluczce do jego mieszkania, przez co w każdej chwili będzie mogła ich nakryć. Dlatego w 3126 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz postanowi się z nią definitywnie rozstać! Zdradzamy, że Sadowski zaproponuje ukochanej spotkanie w "Feel Good", w trakcie którego powie jej o swojej decyzji. I w efekcie straci nie tylko Celinę, ale także i pracę, gdyż po ich rozstaniu Brońska nie będzie wyobrażać sobie ich dalszej współpracy! Ale dla Łukasza nie będzie to stanowić żadnego problemu! A wręcz przeciwnie!

Zakochany Sadowski zupełnie straci głowę dla Agnieszki w 3126 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że już w 3128 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz znajdzie sobie zupełnie inne zajęcie i to w zupełnie innej branży! Zdradzamy, że Sadowski zdecyduje się wrócić do pisania, ale już nie jako dziennikarz czy autor kryminałów, a powieści! Męża Kasi tak zainspirują wspólne chwile z jej siostrą, iż postanowi przelać je na papier i wydać, a co najważniejsze zupełnie zmienić swoje życie, do czego wcześniej jego żonie nie udało się go namówić. Ale w przypadku Agnieszki w 3126 odcinku "Barw szczęścia" będzie zupełnie inaczej, gdyż zakochany Łukasz kompletnie straci dla niej głowę. A Celina znów zostanie sama! I choć nie przez samą Kasię, to jej siostrę, z którą w kolejnych odcinkach przyjdzie jej się skonfrontować! Jednak nic już tym nie ugra...