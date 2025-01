Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Wspólny wyjazd Agnieszki i Łukasza! Nie zabiorą ze sobą Ksawerego - ZDJĘCIA

W 3115 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka (Katarzyna Tlałka) i Łukasz (Michał Rolnicki) wspólnie udadzą się na Mazury! I choć pierwotnie miał być to jej wyjazd z dziećmi, Kasią (Katarzyna Glinka) i Ksawerym (Bartosz Gruchot), to po aresztowaniu Sadowskiej wszystko się zmieni! A to dlatego, że w 3115 odcinku "Barw szczęścia" syn Sadowskich nie będzie chciał nigdzie wyjeżdżać bez matki i zdecyduje się zostać w Brzezinach! I w efekcie z Agnieszką wyjedzie tylko Łukasz, ale ani siostrze Kasi, ani jej mężowi nie będzie to przeszkadzać! Dlaczego? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!