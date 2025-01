Barwy szczęścia, odcinek 3119: Dziwne zbliżenie Łukasza z siostrą Kasi. Weźmie się za Agnieszkę, kiedy żona będzie za kratami! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3119 - piątek, 31.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3119 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zbliży się do siostry Kasi, a wspólne wakacje popchną ich do zwierzeń i poznania siebie na nowo. To nieco dziwne zważywszy na fakt, że była żona Sadowskiego będzie siedzieć za kratami, bo przyzna się do zabójstwa sąsiada z Brzezin. W tym czasie Łukasz i szwagierka będą miło spędzać czas i opowiadać sobie więcej o swoim życiu...

Kasia w więzieniu, a Łukasz na wakacjach z Agnieszką!

Początkowo relacje Agnieszki i Kasi były raczej zdystansowane, ale z czasem kobiety odnalazły wspólny język. Połączyła je prawda o wspólnym tacie Czesławie Zarzecznym (Marian Jaskulski). Obecnie w "Barwach szczęścia" Kasia z Agnieszką mają dobry kontakt z ojcem, a Sadowska podniosła się po śmierci Stefana (śp. Krzysztof Kiersznowski). Niestety wydarzenia w związku z zaginięciem i odkryciem śmierci Szymańskiego spowodują, że nie ma mowy o sielance Kasi wśród rodziny i partnera Mariusza (Rafał Cieszyński). Pójdzie siedzieć!

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" dojdzie do bliższego poznania Łukasza i Agnieszki. Wylądują na wspólnych wakacjach, a ciepło i w miarę beztroski czas uderzy im do głowy. Czy to w porządku, że były mąż Górki i jej siostra będą bawić się na urlopie, kiedy Kasia nie wyjdzie zza krat za tak poważne oskarżenie jak zabójstwo?!

Zbliżenie Łukasza i Agnieszki w 3119 odcinku "Barw szczęścia"

W 3119 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka z Łukaszem odkryją, że mają wiele wspólnego. Postanowią szczerze porozmawiać, zwierzyć się ze swoich problemów. Dojdzie do zbliżenia, ale nie fizycznego, a poprzez zwierzenia i zauważenie, że mają ze sobą wiele wspólnych tematów do rozmów.

Czy to oznacza, że były mąż Kasi i Agnieszka poczują do siebie coś więcej? Może być różnie, a historia Kasi z więzieniem jeszcze trochę potrwa.