M jak miłość, odcinek 1866: Dorota wyjdzie ze szpitala! Zaszyje się w eleganckim hotelu, ale Marcin ją wytropi - ZDJĘCIA

W 1866 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) opuści szpital, w którym walczyła z ciężkim nowotworem mózgu, i choć jeszcze do niedawna wszyscy byli przekonani, że już jej nie ma, ona zaskoczy wszystkich. W 1866 odcinku "M jak miłość" żona Lisieckiego (Arkadiusz Smoleński) zamelduje się w luksusowym hotelu, gdzie będzie dochodzić do siebie po eksperymentalnym leczeniu. Choć Bartek będzie przekonany, że ta już nie żyje, Marcin (Mikołaj Roznerski) nie przestanie szukać Kaweckiej i właśnie w 1866 odcinku "M jak miłość" wpadnie na trop zaginionej milionerki. Co takiego odkryje? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej.