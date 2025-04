M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1869: Dorota gotowa na rozwód w Bartkiem. Będzie pewna, że Natalka zamieszkała z jej mężem - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) zdecyduje się wziąć rozwód z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) i to jak najszybciej. Co popchnie Kawecką do drastycznej decyzji o zakończeniu małżeństwa? Przecież nie przestanie kochać Bartka, a on także nie będzie wyobrażał sobie życia z inną kobietą? Kiedy Dorota w 1869 odcinku "M jak miłość" wróci do swojego domu i zastanie tam śpiącą Natalkę, ubzdura sobie, że ukochany nie tylko się z nią związał, ale że zdążył już zamieszkać z Natalią w ich domu! Kto wyprowadzi Dorotę z błędu? Koniecznie sprawdź w galerii ZDJĘĆ, co dokładnie się wydarzy!