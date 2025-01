Barwy szczęścia, odcinek 3123: Mariusz w końcu wyjdzie na wolność! Dowie się od Natalii, co grozi Kasi

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Czesław i Basia zbliżą się do siebie w Brzezinach! Najpierw zaprosi ją do domu Mariusza, a potem stanie się to - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Zaręczyny Józefiny i Andrzeja przerażą Cezarego! Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3123 - czwartek, 6.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3123 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz wreszcie wyjdzie na wolność! Karpiuk w końcu opuści areszt, do którego trafił po przyznaniu się do zabójstwa Szymańskiego. I choć wciąż będzie się tego trzymał, aby tylko uchronić Kasię, to wcale jej tym nie pomoże! Tak samo jak wcześniej, gdy sam przyzna się do tego przed ukochaną, w efekcie czego oboje wylądują za kratami, gdyż Sadowska zrobi dokładnie to samo! Tyle tylko, że w 3123 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz wreszcie je opuści, ale Kasia nie będzie mieć tyle szczęścia. Tym bardziej, że już wcześniej sąd odrzuci wniosek Natalii i nie zgodzi się, aby jej klientka opuściła areszt za kaucją, gdyż będzie obawiać się mataczenia! I teraz także jej nie wypuści!

Mariusz wreszcie opuści areszt w 3123 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3123 odcinku "Barw szczęścia" Kasia pozostanie w areszcie! I nic dziwnego, gdyż to właśnie ona prowadziła samochód Mariusza w momencie wypadku, a on tylko próbował zatuszować ślady, oddając auto do mechanika. Ale nie to uratuje Karpiuka w 3123 odcinku "Barw szczęścia", a odkrycie Kodura (Oskar Stoczyński), który w końcu dojdzie do tego, że rolnik został wrobiony z aferę ze składowiskiem śmieci, a na dodatek natrafi na ślad oszustów. Wówczas argumenty przeciwko Mariuszowi upadną, gdyż Karpiuk nie będzie już miał motywu, aby zabijać Szymańskiego, dlatego wyjdzie na wolność. Ale wcale nie ucieszy się z takiego rozwiązania! Tym bardziej, że doskonale będzie wiedział, że Kasia wciąż przebywa w areszcie!

Trudny powrót Karpiuka do rzeczywistości w 3123 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3123 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz od razu spotka się z Natalią, aby dowiedzieć się, co grozi Kasi. Niestety, prawniczka Sadowskiej nie będzie mieć dla niego dobrych wieści, a jego powrót do Brzezin także nie będzie usłany różami! Ale nie ze względu na to, że nie będzie miał, do czego wracać, gdyż pod jego nieobecność jego gospodarstwem zajmą się Łukasz (Michał Rolnicki) z Borysem (Jakub Wieczorek) i Czesławem (Marian Jaskólski), jak i wynajęci robotnicy, ale przez mieszkańców, którzy w 3123 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będą widzieć w nim zabójcę! A już szczególnie pogrążeni w żałobie Szymańscy, z którymi Karpiukowi wreszcie przyjdzie się skonfrontować, co niestety nie skończy się dobrze!