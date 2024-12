Barwy szczęścia, odcinek 3109: Łukasz przejmie gospodarstwo Mariusza! Nigdy już nie wyjdzie z więzienia?

"Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zostanie rolnikiem! Jednak nie będzie to nowy pomysł na życie dziennikarza, a chęć pomocy Mariuszowi, który zostanie aresztowany w sprawie zabójstwa Szymańskiego tak samo jak Kasia! Ale skąd taki gest dobrej woli Sadowskiego wobec rywala, który niedawno zabrał mu żonę? Stąd, że w ten sposób Łukasz postanowi mu się odwdzięczyć za to, że nie dość, iż początkowo będzie namawiał Kasię, aby nie przyznawała się do winy, to jak dojdzie co, do czego sam się przyzna, aby tylko ją uchronić! I choć oczywiście, Sadowska nie zgodzi się, aby kochanek poszedł za nią siedzieć i sama także zgłosi się na policję, przez co też zostanie aresztowana, to dla Sadowskiego w 3109 odcinku "Barw szczęścia" to i tak będzie dużo! Dlatego postanowi się odwdzięczyć!

Łukasz pomoże Mariuszowi w gospodarstwie w 3109 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski przejmie gospodarstwo Karpiuka, gdyż nie będzie chciał, aby pod swoją nieobecność rolnik stracił plony, o które dbał do tej pory. Tym bardziej, że będą one dla niego sposobem na życie i głównym źródłem finansowym, przez co gdyby zostały zaniedbane, to Mariusz już nie miałby, do czego wracać. Dlatego w 3109 odcinku "Barw szczęścia" dziennikarz postanowi go zastąpić. Tyle tylko, że zupełnie nie będzie miał pojęcia o roli, dlatego zaczerpnie fachowej rady od Borysa (Jakub Wieczorek), który oczywiście mu pomoże! I w ten sposób plony Mariusza uda się ocalić! Ale co stanie się z samym Karpiukiem?

Karpiuk nie wyjdzie z więzienia w 3109 odcinku "Barw szczęścia"!

Niestety, w przypadku samego wyjścia z więzienia Mariusza w 3109 odcinku "Barw szczęścia" tak dobrze nie będzie! A to dlatego, że Kodur (Oskar Stoczyński) dowie się, że prokurator chce go oskarżyć o śmierć Szymańskiego, choć nie będzie miał na to żadnych konkretnych dowodów, a tylko ewentualne motywy zemsty Karpiuka za rozpętanie przez sąsiada afery ze składowiskiem śmieci i pogrążających go zeznaniach. Dlatego w 3109 odcinku "Barw szczęścia" wszystko będzie wskazywało, że Mariusz szybko nie wyjdzie z więzienia, o ile w ogóle, bo i w Brzezinach będzie już huczeć od plotek, że to on jest odpowiedzialny za śmierć ich sąsiada!