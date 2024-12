Barwy szczęścia, odcinek 3105: Mariusz też wyląduje w więzieniu za zabójstwo Szymańskiego! Wda się w konflikt z groźnym gangsterem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3105 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3105 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zostanie zatrzymana przez policję w związku ze śmiercią Szymańskiego. Zdradzamy, że Sadowska sama przyzna się do zabójstwa sąsiada Karpiuka, gdy wyjdzie na jaw, że w nocy wcale nie potrąciła żadnego dzikiego zwierzęcia tylko najprawdopodobniej właśnie męża Szymańskiej (Agata Pruchniewska), którego rower Mariusz odnajdzie w lesie, a później od innej sąsiadki dowie się o jego wypadku i śmierci. Wówczas dla obojga stanie się jasne, że to najpewniej Kasia go zabiła i choć Sadowska będzie chciała się do tego przyznać przed policją, to Karpiuk jej na to nie pozwoli! Podobnie z resztą jak Łukasz (Michał Rolnicki) jak tylko dowie się o całej sprawie! Ale ona nie zdoła żyć z wyrzutami sumienia i jednak się przyzna, przez co ostatnie zostanie zatrzymana! Ale w 3105 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko ona, bo i Mariusz!

Kasia i Mariusz trafią do więzienia w 3105 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że już w 3104 odcinku "Barw szczęścia" Kodur (Oskar Stoczyński) zacznie podejrzewać, że to Karpiuk mógł zabić Szymańskiego, gdyż miał ku temu motyw! Mariusz pogrąży nie tylko afera z sąsiadem o składowanie śmieci, ale także i jego wcześniejsze zeznania przeciwko niemu. A na domiar złego, we wszystkim udział weźmie także jego auto, przez to dla policji stanie się jasne, że to on za tym wszystkim stoi! Dlatego i on zostanie zatrzymany! Szczególnie, iż chcąc ochronić Kasię sam się przyzna, ale że Sadowska zrobi to samo, to w efekcie oboje wylądują w więzieniu! A Mariusz w 3106 odcinku "Barw szczęścia" prędko wpakuje się w kolejne kłopoty, gdy wejdzie w konflikt z groźnym bandytą Barańskim!

Konflikt z Barańskim początkiem koszmaru Karpiuka w 3108 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3108 odcinku "Barw szczęścia" wda się z nim w bójkę, o której jednak nie doniesie strażnikowi więzienia, dzięki czemu w końcu zyska szacunek w oczach przestępcy. Wówczas Barański wreszcie da mu spokój, ale to i tak nie rozwiąże jego problemów! A to dlatego, że Kodur odkryje, iż prokurator i tak będzie chciał go oskarżyć o zabójstwo Szymańskiego, choć nie będzie miał ku temu wyraźnych dowodów! A w Brzezinach w 3105 odcinku "Barw szczęścia" aż zacznie huczeć od plotek, że to właśnie on zabił ich sąsiada! Czy zatem to rzeczywiście Karpiukowi przyjdzie za to odpowiedzieć? Przekonamy się już niebawem!