Barwy szczęścia, odcinek 3102: Kasia zabije Szymańskiego? Mariusz nie pozwoli jej się przyznać! Weźmie winę na siebie? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3102 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3102 odcinku "Barw szczęścia" znajomy mechanik Mariusza naprawi jego samochód, którym wcześniej będzie podróżować Kasia! Zdradzamy, że w drodze do Brzezin Sadowska będzie mieć wypadek! I choć ukochanej Karpiuka nic się nie stanie, to jednak jego auto zostanie uszkodzone, gdyż jego kochanka w coś przyładuje. Tyle tylko, że nie będzie wiedzieć dokładnie w co, dlatego wróci z Mariuszem z powrotem na miejsce wypadku, ale i to nie da jej żadnej odpowiedzi, przez co Kasia od razu pomyśli, że najpewniej potraciła jakieś zwierzę. Jednak wszystko się zmieni, gdy następnego dnia Karpiuk odkryje, że w lesie znaleziono rower jego sąsiada Szymańskiego, który wcześniej nieźle zalazł mu za skórę! I w 3102 odcinku "Barw szczęścia" rolnik zacznie podejrzewać, że ukochana tak naprawdę mogła przyładować w niego!

Kasia i Mariusz dowiedzą się, że Szymański zginął w wypadku w 3102 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3102 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk dowie się, że Szymański padł ofiarą wypadku, w wyniku którego zmarł! I wówczas i Sadowska zda sobie sprawę, że najpewniej wcale nie potrąciła żadnego zwierzęcia, a właśnie ich sąsiada i kompletnie nie poradzi sobie z tą myślą. I już w 3103 odcinku "Barw szczęścia" Kasia będzie gotowa, aby przyznać się Szymańskiej (Agata Pruchniewska) do zabicia jej męża, ale Mariusz spróbuje ją przed tym powstrzymać! Tyle tylko, że wdowa sama zjawi się w jego domu i zacznie prosić go o pomoc, przez co jego kochanka zacznie mieć jeszcze większe wyrzuty sumienia. I już tym bardziej postanowi się przyznać, ale już nie przed nią, ale samą policją!

Sadowska i Karpiuk wylądują w więzieniu w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

Ale i przed tym w 3103 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz spróbuje ją zatrzymać. I to nie tylko on, bo gdy o sprawie dowie się i Łukasz (Michał Rolnicki), to przyjmie dokładnie taki sam front. Tyle tylko, że wszystko się skomplikuje, gdy sprawą zajmie się Kodur (Oskar Stoczyński)! A to dlatego, że Marcin od razu zamieści się na swojej liście podejrzanych Mariusza z racji jego wcześniejszej afery z Szymańskim o składowanie toksycznych śmieci, jak i jego zeznań. Szczególnie, że w zdarzeniu weźmie przecież udział jego samochód! Czy w 3103 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk poświęci się dla swojej ukochanej i odpowie za nią za śmierć Szymańskiego? Bardzo możliwe, gdyż nagrania z planu zdradzały, że Mariusz faktycznie wyląduje w więzieniu! Podobnie z resztą jak później i sama Kasia! Czy Sadowska w końcu się przyzna i w ten sposób to ona uratuje swojego ukochanego? Przekonamy się już niebawem!

