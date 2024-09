Barwy szczęścia. Kasia w więzieniu! Poturbowana Górka wyląduje za kratami - ZDJĘCIA

Kasia w więzieniu w nowym sezonie "Barw szczęścia"!

Tego jeszcze nie było... Zazwyczaj odpowiedzialna i ułożona Kasia wyląduje za kratami. Zamkną ją w zakładzie karnym, ale jak do tego dojdzie?! Katarzyna Glinka zaskoczyła wszystkich zdjęciami z planu "Barw szczęścia", bo na jej instagramowym profilu pojawiły się zdjęcia z właśnie kręconych ujęć. Widać wyraźnie, że poturbowana przez los, wystraszona Górka przebywa w celi.

Powrót na plan i mocna zmiana wizerunku!Tym razem więziennie.Swoją drogą jest to ekstremalne przeżycie.Sceny, które łamią serce ♥️ - tak aktorka podpisała zdjęcia z serialowego więzienia.

Podejrzane towarzystwo Kasi w więzieniu

Kolejne odcinki "Barw szczęścia" zaskoczą wszystkich, a Kasia przeżyje prawdziwy dramat. Sama aktorka zwraca uwagę na fakt, że powstające "za kratami" sceny do hitu TVP2 będę łamaczami serc. Co takiego się wydarzy, że Górka zostanie pozbawiona wolności? Tego produkcja jeszcze nie zdradza, ale za to już wiadomo, że Kasia spotka w celi towarzystwo...

Na zdjęciach i nagraniach Katarzyny Glinki z planu "Barw szczęścia" widać dwie inne więźniarki, z którymi Kasia musi się jakoś dogadać. W końcu we trzy wylądują w celi, ale bardzo możliwe, że osadzone nie będą przychylne delikatnej Górce...

Mariusz wyciągnie Kasię zza krat w "Barwach szczęścia" po wakacjach?

W komentarzach pod zdjęciami Katarzyny Glinki odezwał się serialowy Mariusz, czyli aktor Rafał Cieszyński.

Mateczko jedyno!!! Już pędzę, żeby Cię stamtąd wyciągnąć!!! 💪😤❤️ - skomentował serialowy strażak. Czy to on pomoże wydostać się Kasi z więzienia? Na te pytania odpowiedzi padną wkrótce.