Barwy szczęścia, odcinek 3098: Rozkwit związku Celiny i Łukasza! Usłyszy zaskakującą propozycję - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3098 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu będzie naprawdę szczęśliwy! Sadowski wreszcie pogodzi się z rozpadem swojego małżeństwa i tym, że Kasia ostatecznie wybrała nie jego, a swojego kochanka Mariusza. A pomoże mu w tym Celina, która po wypadku Ksawerego (Bartosz Gruchot) okaże mu wiele wsparcia, dzięki czemu i on zrozumie, że naprawdę mu na niej zależy. Podobnie z resztą jak samej, mimo tego, iż wcześniej sama go odrzuci, gdy zda sobie sprawę, że nie jest gotowy na nowy związek. Ale w 3098 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz udowodni jej, że jest inaczej! A to dlatego, że u jej boku naprawdę odnajdzie swoje szczęście!

Łukasz zaproponuje Celinie wspólne wakacje w 3098 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3098 odcinku "Barw szczęścia" związek Celiny i Łukasza rozkwitnie! Sadowski zacznie regularnie budzić się u boku swojej ukochanej, z którą będzie celebrował nie tylko wspólne noce i poranki, ale także i dni, gdyż będzie ich przecież łączyć także wspólna praca. I od niej w 3098 odcinku "Barw szczęścia" detektyw postanowi nieco odpocząć, aby jeszcze bardziej skupić się na swojej ukochanej. Dlatego zaproponuje jej, aby spędzili wspólnie część wakacji, gdyż resztę z pewnością będzie miał zarezerwowaną dla syna, co Brońska naturalnie zrozumie. Ale i tak mocno ucieszy się z jego propozycji!

Brońska i Sadowski zdecydują się na kolejny krok w 3098 odcinku "Barw szczęścia"!

I oczywiście w 3098 odcinku "Barw szczęścia" na nią przystanie, gdyż wówczas będzie równie szczęśliwa, jak on! Tym bardziej, że w końcu poczuje, że Łukasz naprawdę ją kocha i mu na niej zależy, a nie jest dla niego tylko pocieszeniem po Kasi, w której do tej pory wciąż był zakochany. Ale w 3098 odcinku "Barw szczęścia" będzie już zupełnie inaczej i to w końcu ona będzie dla niego najważniejsza! Dlatego tym razem Celina już mu nie odmówi, dzięki czemu para postawi na kolejny krok w swoim związku! Ale z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!