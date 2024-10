Barwy szczęścia, odcinek 3068: Kasia i Łukasz do siebie wrócą?! Celina boleśnie przekona się, że oboje wciąż nie są sobie obojętni – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 8.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3068 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz znów mocno zbliży się do Kasi, gdy ta poprosi go o pomoc w prześwietleniu Mariusza, który zostanie oskarżony przez swojego sąsiada Szymańskiego (Jacek Grondowy) o składowanie toksycznych odpadów. I to do tego stopnia, że znów zacznie zależeć mu na żonie, mimo iż w międzyczasie sam zwiąże się z Celiną, gdy zda sobie sprawę, że Sadowska na poważnie myśli o Karpiuku. Ale to i tak będzie silniejsze od niego, co bez trudu jak podaje swiatseriali.interia.pl zauważy Bruno (Lesław Żurek), któremu Sadowski się ze wszystkiego zwierzy.

- Boi się, że zaufała niewłaściwemu człowiekowi – wyjaśni Łukasz, po czym doda, że Kasi chyba naprawdę na nim zależy i westchnie smutno - Nie zamierzam stawać jej na drodze…

W tym momencie w 3068 odcinku „Barw szczęścia” Bruno przypomni przyjacielowi o Celinie. I choć Łukasz zapewni go, że ma wobec niej poważne plany, to jednak Stański będzie wiedział, a raczej widział swoje! Tym bardziej, że swoim zachowaniem Sadowski tylko go w tym utwierdzi.

- Zależy mi na niej – zapowie Sadowski.

- Bardziej niż na Kasi? - zapyta Stański, ale nie doczeka się odpowiedzi.

Celina przejrzy Łukasza i zerwie z nim w 3068 odcinku „Barw szczęścia”!

Chwilę później w 3068 odcinku „Barw szczęścia” Celina zjawi się w mieszkaniu Łukasza, a gdy Sadowski nachyli się, aby pocałować ją na powitanie, to ukochana niespodziewanie się odsunie, czym mocno go zszokuje.

- Uważam, że powinniśmy przystopować... Widziałam, jak zaangażowałeś się w sprawy Kaśki. Ona wciąż nie jest ci obojętna – zauważy Celina.

Wówczas w 3068 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz spojrzy ukochanej prosto w oczy i wyzna, że mimo wszystko z Kasią zawsze będzie łączył ją Ksawery (Bartosz Gruchot), ale Celina będzie wiedziała swoje. I co gorsze, postawa Sadowskiego i ją tylko w tym utwierdzi, dlatego postanowi wycofać się z ich relacji i zakończyć ich związek.

- To matka mojego syna – przypomni Łukasz.

- Gdyby tylko o to chodziło. Lepiej, żebyśmy się zatrzymali, zanim oboje będziemy żałować – uzna Brońska, a gdy nie usłyszy z ust Sadowskiego żadnego komentarza, to postawi sprawę jasno - Pracujemy razem i... niech tylko to nas łączy.

Brońska odkryje, że i Kasi wciąż zależy na Łukaszu w 3069 odcinku „Barw szczęścia”! Znów będą razem?

I już w 3069 odcinku „Barw szczęścia” Brońska zrozumie, że dobrze zrobiła. Wszystko przez to, że przypadkiem natknie się na Kasię, której zachowanie także uświadomi ją w tym, że i jej Łukasz wciąż nie jest obojętny!

- Przyszło awizo do Łukasza, odebrałam, bo mam upoważnienie, żeby nie musiał biegać na pocztę – wyjaśni Kasia.

- Przekażę mu jutro w pracy – zapowie Celina.

- A nie dzisiaj w domu? Wyjechał gdzieś? Nie uprzedzał mnie... – zainteresuje się Sadowska, na co Brońska przyzna, że nie są już razem - On nie jest gotowy na nowy związek…

Jeszcze w 3069 odcinku „Barw szczęścia” to samo Kasia usłyszy także z ust męża, który da jej jasno do zrozumienia, że wciąż ją kocha i nie zamierza przestać o nią walczyć, na dowód czego przyciągnie ją do siebie i zacznie całować. Jak wtedy zareaguje Sadowska? Czy odwzajemni pocałunek i zdecyduje się wrócić do męża? A może w przeciwieństwie do niego, wybierze jednak swojego nowego kochanka? Tego dowiemy się już niebawem!