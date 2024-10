Barwy szczęścia, odcinek 3069: Łukasz straci Celinę?! Podkomisarz zaprosi ją na randkę – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3057: Upadek SezoNOVY? Żabcia wyzna, że jej biznes to porażka, a stare życie wciąż ją kusi!

Barwy szczęścia, odcinek 3071: Franek przeniesie się do Warszawy, by rozwalić romans Regina i Justina. Odkryje najgorsze? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3069 - poniedziałek, 11.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3069 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz postanowi szczerze porozmawiać z Celiną. Tym bardziej, że ich związek zacznie przechodzić kryzys, gdy Sadowski zacznie pomagać Kasi (Katarzyna Glinka) w sprawie Mariusza (Rafał Cieszyński), który zostanie oskarżony o składowanie toksycznych odpadów. Detektyw na prośbę żony osobiście zaangażuje się w śledztwo, w trakcie którego ponownie się do niej zbliży, gdyż Sadowska przestanie już nawet wierzyć swojemu nowemu kochankowi. I wówczas Brońska zda sobie sprawę, że jej ukochany najprawdopodobniej nie jest jeszcze gotowy na nowy związek, gdyż myślami wciąż jest przy Kasi. Tyle tylko, że w 3068 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie świadoma, że jest w błędzie, gdyż Łukaszowi naprawdę będzie na niej zależeć!

Poważny kryzys u Celiny i Łukasza w 3069 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale w 3069 odcinku „Barw szczęścia” Celina nie będzie skora do rozmowy z Łukaszem, który zacznie się czuć coraz bardziej niezręcznie wciąż z nią współpracując, a jednocześnie sypiając. Sadowski postanowi podzielić się z ukochaną swoim obawami, ale ona będzie pewna swego i nie będzie miała zamiaru go słuchać. A wręcz przeciwnie, gdyż przez to tylko się od niego odsunie. W 3069 odcinku „Barw szczęścia” Brońska zjawi się także na komisariacie, aby złożyć zeznania w sprawie porwania Martyny Skłodowskiej, którą w bohaterski sposób uratowała wraz z Łukaszem. I dzięki temu od razu wpadnie w oko przyjacielowi Kodura (Oskar Stoczyński), Majakowi!

Brońska i Majak będą razem w 3069 odcinku „Barw szczęścia”?

Do tego stopnia, że w 3069 odcinku „Barw szczęścia” podkomisarz niespodziewanie zaproponuje jej randkę! Ale jak na jego propozycję zareaguje Celina? Czy umówi się z Majakiem, wiedząc, iż jej związek z Sadowskim wisi na włosku? A może jednak odmówi i postanowi ratować swoją relację z Łukaszem, na którym przecież naprawdę jej zależało. Czy w końcu jednak zgodzi się z nim szczerze porozmawiać? Tego dowiemy się już w 3069 odcinku „Barw szczęścia”!