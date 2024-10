Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3065: Mariusz otrze się o śmierć w pożarze! Jego magazyn doszczętnie spłonie - ZDJĘCIA

W 3065 odcinku "Barw szczęścia" wydarzy się prawdziwy dramat, który na długo pozostanie w pamięci widzów! Mariusz (Rafał Cieszyński) otrze się o śmierć, gdy w jego magazynie wybuchnie niszczycielski pożar! Co gorsza, jego prywatne śledztwo w sprawie nielegalnych odpadów doprowadzi go do niebezpiecznej sytuacji, z której niełatwo będzie się wyplątać. Łukasz (Michał Rolnicki) i Kasia (Katarzyna Glinka) będą robić wszystko, by mu pomóc, ale czy to wystarczy? W 3065 odcinku "Barw szczęścia" życie Mariusza stanie na krawędzi, a jego magazyn spłonie doszczętnie! Poznaj szczegóły tego dramatycznego pożaru i koniecznie obejrzyj naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!