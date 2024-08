Barwy szczęścia. Mariusz zginie w pożarze? Wybuch płonącego domu i tragiczny finał akcji ratowników - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Tak rozkwitnie romans Kasi i Mariusza w nowym sezonie "Barw szczęścia"

"Barwy szczęścia" wrócą z nowymi odcinkach od poniedziałku, 2.09.2024 r., a produkcja serialu już podsyca emocje przed startem premierowego 18. sezonu! Właśnie ukazał się zwiastun "Barw szczęścia", który zapowiada wydarzenia rozgrywające się w nadchodzących odcinkach jesienią. Wszystko wskazuje na to, że sielanka Kasi i Mariusza nie potrwa długo.

Ze zwiastuna kolejnego sezonu "Barw szczęścia" wynika, że Kasia odnajdzie prawdziwe szczęście w Brzezinach. Mariusz pokaże jej uroki życia na wsi, imprez ludowych i obcowania z naturą. Tyle tylko, że po świętach Bożego Narodzenia spędzonych w domu kochanka Kasia nabierze wątpliwości, czy naprawdę jest w nim zakochana, czy połączyła ich prawdziwa miłość, a nie tylko wzajemna fascynacja.

Zwłaszcza kiedy w 3020 odcinku "Barw szczęścia" (emisja w poniedziałek, 2.09.2024) Mariusz wyzna jej, że się zakochał, a Kasia nie odpowie mu tym samym. Nie będzie pewna czy związek z rolnikiem z Brzezin ma szansę przetrwa, czy jej syn Ksawery (Bartosz Gruchot) go zaakceptuje. Bo chłopiec nadal nie pogodzi się z rozstaniem rodziców. Przed Kasią czas trudnych decyzji, czy poświęcić własne szczęście dla dobra syna. Jak pożar w Brzezinach wpłynie na życiowe wybory Kasi?

Pożar domu w Brzezinach w nowym sezonie "Barw szczęścia". Co z Mariuszem?

W nowych odcinkach "Barw szczęścia" jesienią nie zabraknie tragicznych w skutki zwrotów w akcji. Jednym z takich wydarzeń będzie pożar domu w Brzezinach i dramatyczna akcja ratunkowa, w której wezmą udział strażacy ochotnicy z miejscowej remizy OSP. Wśród nich będzie Mariusz, który na własne oczy zobaczy jak w płonącym domu dojdzie do wybuchu.

Zwiastun "Barw szczęścia" odsłonił tylko fragment tej sceny, na której widać jak ukochany Kasi niebezpiecznie zbliży się do ogarniętego pożarem domu. Czy zaryzykuje życie, by wyciągnąć ludzi z płonącego domu? Czy Mariusz zginie w nowym sezonie "Barw szczęścia"? Wszystko wyjaśni się już niebawem, ale skoro Rafał Cieszyński dołączył do odświeżonej czołówki "Barw szczęścia", to najpewniej produkcja tak szybko go nie uśmierci.