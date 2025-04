Zatoka szpiegów, odcinek 17: Eva da alibi Franzowi. Razem pokrzyżują napad Sowietom

Zatoka szpiegów, odcinek 16: Engel zaczai się na Franza, by przyłapać go z Gretą. Tak rozpocznie się katastrofa

Miłość i nadzieja. Sila odchodzi! Zostawi Kuzeyowi list, który przechwyci Naciye. Streszczenie odcinka 181 Ask ve umut (28.04.2025)

Zatoka szpiegów 2, odcinek 16: Niemcy przeszkodzą w ucieczce Redlińskich. Jadzia zobaczy, do czego zdolny jest jej ojciec – ZDJĘCIA

"Zatoka szpiegów" 2 sezon, odcinek 17 (odc. 8) – niedziela, 20.04.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Odkąd Engel dotarł do Grety do Berlina, napadł na nią za kulisami występów i spróbuje wyciągnąć jej adres zamieszkania, posunie się jeszcze o krok dalej. Wykorzysta fakt, że wewnątrz lokalu zjawi się Franz, który krył Gretę i podawał informację, że kobieta nie żyje. Heinrich posłucha swojej intuicji, zaczai się na Gretę i Neumana, aż w końcu w 17. odcinku "Zatoki szpiegów 2" dostanie okazję do krwawej jatki.

Eva da Franzowi alibi

Jak informowaliśmy, Greta zasłoni Franza, tym samym skazując się na śmierć. Neuman weźmie odwet, zabije Heinricha. Co ważne, zanim dojdzie do tragicznej śmierci Grety, kobieta wyzna mu, że kiedyś zdradziła go, próbując sprzedać informacje o Johannie (Karol Pocheć), który współpracował z Sowietami.

Po krwawej masakrze w berlińskim klubie ruszy badanie tego, co tak naprawdę zaszo. W Gotenhafen SS rozpocznie śledztwo, a Eva zapewni Franzowi alibi.

Eva z Franzem zmylą Sowietów

Zasłyszane od Graty informacje, że to Johann współpracował z Sowietami, pomogą Evie i Franzowie wymyślić, co dalej. Już w 17. odcinku "Zatoki szpiegów 2" wyjdzie na jaw, że Franz i Eva zastawią pułapkę na Johanna. Informacje od Graty się potwierdzą, ponieważ kiedy podadzą mu fałszywe informacje o przerzucie dokumentacji, a Johann przekaże je Sowietom. Oni zorganizują napad, który uda się nieudany, bo wszystko będzie zaplanowane i podstawione. Eva z Franzem przechytrzą Sowietów, ale to nie koniec.