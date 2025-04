Zatoka szpiegów, odcinek 17: Oszukany Franz nie zostawi Grecie wyboru. Musi zrobić, co jej każe – ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Cavidan odnajdzie Silę i każe jej wrócić do wioski z Alperem! Dziewczyna wróci do wioski?

„Zatoka szpiegów" odcinek 17 (sezon 2, odcinek 8) - niedziela, 20.04.2025, o godz. 20.20 w TVP

W serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2) Franz dotrze do berlińskiego kabaretu Der Rote Strumpf (Czerwona Pończocha) po informacji, jaką dostanie od Staszka (Karol Biskup). To było jak wiadomość zza grobu…

Lodowate powitanie Franza z Gretą w 17. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 8)

W 17. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 8) widząc Gretę, Franz nie rzuci się jej na szyję, ale zapyta zimno:

- Lubisz uciekać, co?

A ona obieca, że wszystko mu wyjaśni. I powie, że znalazł ją Engel. Neumann natychmiast podejmie decyzję o ucieczce:

- Widzimy się przed wyjściem.

- Ja nie mam dokąd pójść… - odpowie Kessler.

- Nie dyskutuj! - Franz ostrym tonem każe się jej zbierać.

Pójdą do obskurnego mieszkania wynajmowanego przez Gretę, nieświadomi, że Engel też tam trafi – Kessler zostanie zdradzona przez koleżankę z kabaretu.

Greta wyspowiada się Franzowi w 17. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 8)

W 17. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 8) w mieszkaniu Grety Franz dowie się od niej wszystkiego. Przede wszystkim o tożsamości zdrajcy w jego szpiegowskiej siatce. To będzie Johann (Karol Pocheć), którego Kessler zobaczyła na przyjęciu w Gdańsko-Sowieckim Towarzystwie Handlowym (nazwa historyczna to Gdańsko-Sowieckie Towarzystwo Handlu – placówka sowieckiego wywiadu). Usiłowała go zaszantażować, by kupić bilet do Argentyny. Nie udało się i tak podpisała na siebie wyrok śmierci – już następnego dnia w jej mieszkaniu wybuchła bomba. Franz dowie się, że Greta chciała wyjechać, bo była zazdrosna o jego kochanki i miała dość czekania na niego i słuchania obietnic o wspólnym wyjeździe. Chciała zapomnieć o małżeństwie z Kesslerem, o nim i być szczęśliwa. Już nie zdąży, bo Engel zaraz wtargnie do mieszkania. Greta zasłoni Franza przed jego kulą i zginie.