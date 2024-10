Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3063: Mariusz oskarżony! Kasia zwątpi w jego szczerość i pożałuje przeprowadzki na wieś?

W 3063 odcinku "Barw szczęścia" szykują się prawdziwe rewelacje! Kasia (Katarzyna Glinka), która niedawno zdecydowała się na życiowy krok i przeniosła się do Brzezin, będzie musiała zmierzyć się z prawdziwym dramatem. Mariusz (Rafał Cieszyński), który dotąd wydawał się być niezawodnym wsparciem, zostanie oskarżony przez sąsiada o przerażające czyny! W 3063 odcinku "Barw szczęścia" sąsiad Szymański oskarży go o składowanie toksycznych odpadów, co wywoła falę podejrzeń i zrodzi wielki kryzys w życiu Kasi. Czy Kasia zwątpi w szczerość Mariusza i zacznie żałować decyzji o przeprowadzce na wieś? Szczegóły poniżej!