Barwy szczęścia, odcinek 3060: Wielkie szczęście u Malwiny i Hermana. Wreszcie wszystko będzie jak dawniej - ZDJĘCIA

- Bardzo się cieszę, że wróciłaś i jesteś taka jak wcześniej - portal światseriali.interia.pl cytuje słowa Emilki (Jessica Frankiewicz). Brodzińska zapewni córkę, że ma zamiar przyjmować leki i wtedy wszystko powinno być w porządku. - To mogę ci obiecać - wyszepcze.

- I tobie też, Herman. Będę się pilnowała dwa razy bardziej niż kiedyś. To, co się wydarzyło... już nigdy więcej się nie powtórzy - obieca. Widać będzie, że targają nią wyrzuty sumienia.

- Tak strasznie przepraszam za ten cały stres - zacznie, ale partner nie pozwoli jej dokończyć myśli.

- Kochanie, możemy już do tego nie wracać? - przerwie mężczyzna i właśnie wtedy usłyszy o strachu Malwiny przed tym, że go straci.

- (...) Że to wszystko, co razem mieliśmy, to szczęście... Że to zniknie. (...) Nasłuchałam się na oddziale, jak kobiety wychodziły ze szpitala i czekał na nie pozew rozwodowy - wyjaśni strapiona.

- Na ciebie czeka coś innego - wyjawi Herman i wyjmie pierścionek zaręczynowy. Tym udowodni, że jest kochający i wierny.