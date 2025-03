Barwy szczęścia, odcinek 3168: Wanda zostanie bez grosza! Henryk z zemsty za rozwód zabierze z ich konta wszystkie pieniądze

"Barwy szczęścia" odcinek 3168 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dla Wandy będzie to prawdziwy cios. W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta zda sobie sprawę, że Henryk nie tylko wyczyścił konto, ale też zabezpieczył się tak, by nie mogła odzyskać ani grosza. To będzie jego okrutna kara za to, że miała odwagę go zostawić.

Wanda będzie załamana, ale nie podda się bez walki. Od razu ruszy do banku, by dowiedzieć się, czy może jakoś odwrócić sytuację? Niestety, może usłyszeć tam druzgocącą wiadomość, że jako współwłaściciel rachunku Henryk miał pełne prawo wycofać środki. Co gorsza, prawdopodobnie przelał je na konto, do którego Wanda nie ma dostępu. W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta zrozumie, że została na lodzie i nie ma jak się utrzymać...

W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda obudzi się z przerażającą świadomością, że jej konto bankowe świeci pustkami. Henryk, nie mogąc pogodzić się z decyzją żony o rozwodzie, postanowi zemścić się w najbardziej dotkliwy sposób a mianowicie odbierając jej wszystkie oszczędności. To brutalne zagranie pokaże, jak daleko jest w stanie się posunąć, by ukarać żonę za jej odwagę i chęć uwolnienia się od toksycznego związku.

Henryk nie da Wandzie rozwodu? W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zemści się na żonie

W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" działania Henryka staną się coraz bardziej desperackie i nieprzewidywalne. Oprócz finansowej zemsty, będzie próbował wszelkich możliwych sposobów, aby zatrzymać Wandę przy sobie. Czy jego manipulacje i intrygi przyniosą zamierzony efekt? A może Wanda, mimo przeciwności, zdoła uwolnić się spod jego toksycznego wpływu i rozpocząć nowe życie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce, oglądając najnowsze odcinki kultowego serialu "Barwy szczęścia".