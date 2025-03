Barwy szczęścia, odcinek 3156: Henryk nie zgodzi się na badania DNA. Wkurzy się i wyrzeknie się Tomasza

„Barwy szczęścia" odcinek 3156 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Rodzina Kępskich rozpada się. Senior okazał się gwałcicielem, którego żona (Maja Barełkowska) przez wiele lat zamiatała jego występki pod dywan. Jego wnuk może zaś być jego synem, bo Henryk 22 lata wcześniej zgwałcił Grażynę (Kinga Suchan), synową. Tomasz wyrzekł się już ojca, ale może stracić Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska) i syna. Dla Wiktora jest już tylko tchórzem, który boi się prawdy.

Tomasz straci Oliwkę w 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia"?

W 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka nie zaakceptuje decyzji Tomasza o przygarnięciu Wandy. Żona Henryka odejdzie wreszcie od męża i nie będzie miała gdzie mieszkać, więc syn wspaniałomyślnie zaprosi ją do siebie. Ale dla Oliwki to będzie nie do zaakceptowania. Nie będzie chciała mieszkać pod jednym dachem z kobietą, która przez lata kryła gwałciciela, sprawcę cierpień Madzi (Natalia Sierzputowska).

Henryk wyrzuci Tomasza za drzwi w 3156. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3156. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Tomasz znowu wysłucha przykrych dla niego uwag od syna. Wiktor ironicznie przypomni ojcu, że objawił się w jego życiu, kiedy potrzebowała tego jego wątroba. Tomasz nie będzie przekonany do konieczności zrobienia testów DNA, by do końca wyjaśnić ojcostwo Wiktora, obawiając się ostatecznego rozpadu rodziny, ale syn w końcu go przekona. Musi znać prawdę! Niechętnie – bo przecież zerwał już z nim kontakty - Tomasz pójdzie do Henryka i powie mu na dzień dobry, że Wiktor może być jego synem. Ale stary Kępski tylko się żachnie:

- Nie ma na to żadnych dowodów. Żadnych. Tylko się ośmieszycie. Ty i... twój syn. Idź już stąd, nie chcę cię więcej oglądać.

Henryk kategorycznie odmówi zgody na testy, co tylko udowodni, że ukrywa prawdę. Jak Wiktor zdobędzie jego DNA?

