M jak miłość, odcinek 1857: Dorota nie doczeka się na powrót Bartka do domu! Zadzwoni do niego, ale nie odbierze - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Wróci do męża, ale wyzna, że już go nie kocha i chce być z innym - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" wyląduje w Polsce i spróbuje skontaktować się z Bartkiem. To prawda, że Kawecka nie dawała znaku życia, nie kontaktowała się z mężem, kiedy poddawała się eksperymentalnemu leczeniu w Bostonie. Patrzyła się na zdjęcie ukochanego przy łóżku i czekała na efekty trudnego leczenia. Na szczęście te okazały się pozytywne, więc chora na nowotwór kobieta może przylecieć do kraju.

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Bartka, ale on nie odbierze połączenia!

I tak oto, w 1857 odcinku "M jak miłość" Kawecka wsiądzie z samolotu do taksówki i poprosi o kurs do Grabiny. Co ciekawe, Kawecka zadzwoni do męża, by powiedzieć mu o przylocie. On jednak źle zinterpretuje numer widoczny na ekranie telefonu. Nie zobaczy bowiem imienia żony, tylko zwykły ciąg cyfr. Uzna, że to natrętny reklamodawca chce znów go naciągnąć!

Lisiecki będzie akurat u Kiemliczów i akurat w momencie pośpieszania Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) zadzwoni telefon.

- Chodź, Tadek, ten klient znów dzwoni... A nie, to jakiś inny numer telefonu. To chyba ten koleś od kablówki, cały tydzień mi ją wciska. Nie mógłby odpuścić chociaż w weekend...? - poirytuje się Lisiecki, odrzucając połączenie. Nie przewidzi, że to nie żaden reklamodawca, a jego żona!

Bartek oddzwoni do Doroty, ale w 1857 odcinku "M jak miłość" będzie już za późno!

Chociaż Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" uda się do willi, na miejscu nie zastanie męża, ale zostawi tam ślad po sobie. Poczeka na niego, ale godziny będą mijały, a ona zauważy, że Bartek nie wraca do domu. Mało tego, zasłyszane informacje w Grabinie sprawą, że Dorota uwierzy w związek Lisieckiego z Natalką (Dominika Suchecka). Kiedy wieczorną porą zobaczy męża, który nosi na rękach Natalię, dopisze sobie resztę!

Dorota nie będzie wiedziała, że to Hania (Wiktoria Basik) wymyśliła sobie historyjkę o wielkiej miłości Natalki i Bartka. Lisiecki podniesie kobietę tylko dlatego, że przyjaciółka skręci sobie kostkę. Kawecka nie dowie się o tym i czym prędzej wyjedzie z Grabiny.

Zdradzamy, że kiedy Bartek przyjdzie do domu w 1857 odcinku "M jak miłość", coś go tknie i oddzwoni na numer, który w pierwszej chwili wydawał mu się reklamą. Niestety nie uda się zrealizować połączenia, bo Dorota wyłączy telefon.