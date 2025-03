M jak miłość, odcinek 1858: Awantura u Budzyńskich po zaginięciu Nadii. Magda zrzuci winę na Julię - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1858 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Koszmar u Budzyńskich w 1858 odcinku "M jak miłość" zacznie się, gdy Nadia pojawi się w siedlisku, a Magda i Andrzej będą szykować się do sylwestrowej kolacji. Dziewczynka będzie wyglądać na zmęczoną, a kiedy Magda zapyta ją, dlaczego jest taka senna, Nadia zdradzi, że nie spała całą noc!

W 1858 odcinku "M jak miłość" córka Dimy wyzna Magdzie, że podsłuchała rozmowę swojego ojca z Julią. Dima planuje przeprowadzkę z córką do Warszawy, co sprawi, że ona będzie w ogromnym stresie...

Gdy nadejdzie pora odbioru dziewczynki, Dima zapewni, że zjawi się w siedlisku punktualnie, ale w 1858 odcinku "M jak miłość" coś pójdzie nie tak. Nadia, zmęczona po długim dniu, pójdzie do pokoju i zacznie przeglądać swoje zabawki. W końcu ułoży się wygodnie na stosie poduszek, a przykrywające ją koce sprawią, że nikt jej nie zauważy!

Dramatyczne poszukiwania Nadii w 1858 odcinku "M jak miłość"

Miną godziny, a Dima wciąż nie zjawi się w siedlisku. W 1858 odcinku "M jak miłość" Magda zacznie coraz bardziej się niepokoić, a gdy w końcu ojciec dziewczynki przyjedzie po córkę, będzie zdziwiony nie widząc nigdzie swojego dziecka. Nadia zniknie bez śladu, a nikt nie będzie miał pojęcia, gdzie mogła się podziać!

W 1858 odcinku "M jak miłość" Magda zacznie przeszukiwać cały dom, a gdy nie znajdzie żadnego śladu Nadii, wpadnie w panikę! Wszyscy zaczną nerwowo przeszukiwać każdy kąt, ale dziewczynka nie odpowie na żadne wołanie.

W końcu Budzyńska nie wytrzyma napięcia i w 1858 odcinku "M jak miłość" sięgnie po telefon, by wezwać policję! Andrzej będzie próbował ją uspokoić, ale na nic się to zda. Magda zacznie wyrzucać Dimie, że to wszystko jego wina, bo nie przyjechał na czas! Gdyby zjawił się wtedy, kiedy obiecał, Nadia już dawno byłaby z nim i nic by się nie wydarzyło!

Czy Nadia odnajdzie się w 1858 odcinku "M jak miłość"?

W 1858 odcinku "M jak miłość" wszyscy będą w totalnej rozsypce, gotowi na najgorszy scenariusz. Gdy policja zostanie powiadomiona i funkcjonariusze rozpoczną procedurę poszukiwawczą, wydarzy się coś niespodziewanego. Nadia nagle wyjdzie ze swojego pokoju, przecierając oczy i wciąż będąc półprzytomna ze snu!

W 1858 odcinku "M jak miłość" dziewczynka nie będzie miała pojęcia, że cała noc zamieniła się w dramatyczne poszukiwania, bo ona... po prostu spała!