M jak miłość, odcinek 1845: Dima w końcu straci cierpliwość do Magdy. Nie będzie miał nic do powiedzeni w sprawie Nadii - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 03.02.2025, o godz. 20.55 w TVP

Po wakacjach wspólnie spędzonych z Nadią i Julią (Marta Chodorowska) Dima poczuje, że jest gotów – za niedługi czas – zamieszkać razem z Malicką i córką. Prawniczka zupełnie zawróciła mu w głowie i wygląda na to, że oboje naprawdę się kochają i są gotowi na wspólne życie. Dima postanowi wynająć dom na tej samej ulicy, przy której znajduje się Siedlisko – pensjonat Budzyńskich. Będą jednak problemy – i z Magdą i z Nadią...

W 1845. odcinku „M jak miłość” Dima poczuje, że Magda „przejęła” Nadię

W 1845. odcinku „M jak miłość” Magda nie będzie już w stanie kontrolować swojego zachowania – irracjonalnego w stosunku do Dimy. Jakby nie przyjmowała już do wiadomości, że to on jest rodzicem Nadii, on ją wychowuje i ma pełne prawo decydować o jej przyszłości. Zwłaszcza że nie jest dysfunkcyjnym ojcem, tylko czułym i zaangażowanym. Budzyńska jednak bagatelizuje te oczywiste prawdy. W 1845. odcinku „M jak miłość” będzie je musiał jej przypominać Andrzej (Krystian Wieczorek), który słusznie obruszy się na żonę, kiedy ta zrobi aferę ze zwykłego – łagodnego - zwrócenia przez Dimę uwagi córce, że zaplamiła leżak. Magda będzie zdania, że ojciec Nadii „napadł” na nią. Kiedy Dima powie córce, by uważała, Budzyńska stwierdzi:

- Nie stresuj mi dziecka.

Dimie wyraźnie się to nie spodoba. Nadia nie jest jej dzieckiem! Dla Magdy to ona jest ostateczną instancją w sprawie jego córki – tak być nie może! Chwilę potem Nadia zaoferuje się zrobić „cioci” na lekcji plastyki magnes z czterolistną koniczyną, ale ona stwierdzi, że jej nie potrzebuje, bo:

- Mam ciebie, to mam szczęście.

Dima znowu się zdenerwuje – będzie widział, że sprawy zaszły za daleko i że przegapił moment, kiedy Magda całkiem przejęła kontrolę nad jego córką. Sytuacja jeszcze się pogorszy, kiedy Budzyńska usłyszy o planowanej przez przeprowadzce. Dima powie, że nie chciałby sprawić jej przykrości, ona wybuchnie:

- Tę całą chorą sytuację nazywasz przykrością?! (…) Będziesz mieszkał na końcu ulicy z Julią i z Nadią i uważasz, że to jest „przykrość”?!

W 1845. odcinku „M jak miłość” Nadia zbuntuje się przeciwko decyzji ojca

W 1845. odcinku „M jak miłość” Nadia nie zgodzi się na przeprowadzkę do domu nieopodal, gdzie miałaby zamieszkać ze swoim tatą, a w dalszej perspektywie także z Julią. Wybuchnie złością na tę propozycję i stwierdzi, że chce zostać z Magdą. Co zrobi Dima? Przecież nie może zrezygnować z miłości… A Nadia jednak nie może traktować Magdy jak swojej matki.

