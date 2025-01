M jak miłość, odcinek 1842: Dima zaniedbuje Nadię przez romans? Nie przygotuje dziecka na pierwszy dzień w szkole - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2024, o godz. 20.55 w TVP

Magda da Dimie do zrozumienia, że może ze swoim życiem robić, co chce. Pod warunkiem, że nie skrzywdzi Nadii, bo to ona jest najważniejsza. W serialu „M jak miłość” dla Magdy jest bardzo istotne, by Dima i jego córka ułożyli sobie życie na nowo.

W 1842. odcinku „M jak miłość” Magda będzie zdania, że Dima nie dba o potrzeby Nadii

W 1842. odcinku „M jak miłość” o poranku pierwszego dnia szkoły po wakacjach Magda będzie wściekła. Wyładuje to na Andrzeju (Krystian Wieczorek) wychodzącym do kancelarii. Wybuchnie pomstując na późny powrót Dimy znad morza:

- Miał wrócić w piątek wieczór, najdalej w sobotę. A on kiedy wraca? W niedzielę w nocy! I Nadia ma teraz iść do szkoły ot tak? Niewypoczęta, nieprzygotowana, prosto z samochodu, bo jemu się zachciało siedzieć nad morzem razem z tą… z tą… Julią?!

Budzyńska uważa, że Dima niedostatecznie opiekuje się córką. Dla niej powodem jest jego zauroczenie Julią (Marta Chodorowska). A Malicka to dla niej samo zło.

W 1842. odcinku „M jak miłość” Dima wysłucha wyrzutów Magdy

W 1842. odcinku „M jak miłość” Dima przeprosi za nocny powrót, ale Magda dalej będzie zła i wyliczy mu, co zrobiła dla Nadii, choć powinien był o to zadbać jej tata:

- Uważam, że jeżeli młoda ma dzisiaj iść do szkoły, to powinna być wypoczęta i przygotowana. Dlatego w sobotę pojechałam do sklepu i kupiłam tornister, zeszyty, piórnik – wszystkie rzeczy, których będzie potrzebowała do szkoły. Bo nie uważam, że to należy zostawiać na ostatnią chwilę.

Zaraz jednak wbiegnie Nadia, rzuci się jej na szyję i okaże się, że dłuższy - o jeden dzień - pobyt nad morzem to rezultat jej próśb i Magda przeprosi Dimę za awanturę, którą mu zrobiła. Potem dostanie od dziewczynki piękny prezent – uroczy wisiorek z serduszkiem w kolorze ochry. We trójkę pojadą z Dimą na rozpoczęcie roku szkolnego. Jeszcze tego samego dnia lekarz zdobędzie się na wielkie wyznanie. Powie Magdzie, że kochał w życiu tylko dwie kobiety - żonę i ją, ale wiedział, że nie miał prawa nawet o niej myśleć. Zawsze będzie gotów zrobić dla niej wszystko. Nadia bardzo przywiązała się do Magdy. Kiedy w 1845. odcinku „M jak miłość” Dima powie jej, że wyprowadzą się od Budzyńskich i zamieszkają z Julią, dziewczynka zbuntuje się przeciw jego decyzji.