M jak miłość, odcinek 1842: Dima wyzna Magdzie miłość. Julia to tylko zamiennik Budzyńskiej?

„M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2024, o godz. 20.55 w TVP

Andrzej sądził, że wystarczy porozmawiać z Dimą, a on zrezygnuje z romansu z Julią. Tylko dlatego, że on, Budzyński, tego od niego oczekuje. Nie tylko on – również Magda nie akceptuje relacji lekarza z byłą kochanką męża. Ale nie ma przecież prawa sądzić, że dorosły człowiek będzie rezygnował ze swojego szczęścia w imię lojalności i wdzięczności. Dima odpowiedział Andrzejowi, że nie może go o to prosić.

W 1842. odcinku „M jak miłość” Dima wyzna Magdzie miłość

W 1842. odcinku „M jak miłość” Dima wróci z wakacji z córką i Julią i postanowi porozmawiać z Magdą o swoim związku z Malicką. Zapyta ją, czy ma do niego żal i opowie, jak się poznali z Julią, jaki to był dziwny przypadek. Powie Budzyńskiej, że wtedy nie wiedział, co ją łączyło z mężem Magdy i że nie chce jej sprawiać przykrości. Dla niej nie będzie to łatwa rozmowa, zwłaszcza że zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma żadnego prawa się wtrącać. Dima zdobędzie się na bardzo osobiste wyznanie:

- To dla mnie coś bardzo ważnego. Kochałem w życiu tylko dwie kobiety, moją żonę i ciebie... Nawet nie wiesz, jak bardzo. Ale ja przecież nawet nie miałem prawa myśleć o tobie, a co dopiero cię kochać... Zawsze będziesz dla mnie bardzo ważna i gdyby trzeba było, zrobiłbym dla ciebie wszystko…

Kim jest w takim razie dla Dimy Julia? Raczej nie wie o jego miłości do Magdy… Co będzie, kiedy się dowie?

W 1842. odcinku „M jak miłość” Magda obieca Dimie, że nie będzie się wtrącać do jego życia

W 1842. odcinku „M jak miłość” da Dimie do zrozumienia, że może ze swoim życiem robić, co chce. Pod warunkiem, że to nie skrzywdzi Nadii, bo to ona jest najważniejsza.

- Dla mnie też, przecież wiesz… - przyzna Dima.

Dla Magdy jest bardzo ważne, by Dima i Nadia ułożyli sobie życie na nowo. Obieca, że nie będzie się wtrącać w jego sprawy. Oboje rozstaną się w zgodzie.