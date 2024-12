M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1832: Dima jak rażony piorunem po drugim spotkaniu z Julią! Oszołomiony wróci dla niej do Warszawy – ZDJĘCIA

W 1832. odcinku „M jak miłość” Dima (Michaił Pszeniczny) zobaczy Julię (Marta Chodorowska) przypadkiem w kawiarni. Będzie z Nadią (Mira Fareniuk), która ucieszy się ze spotkania z „panią, która ich podwiozła” do Gródka. Dima będzie długo rozmawiał z Malicką, podczas gdy córka zainteresuje się tym, jak się piecze rurki z kremem. Jeszcze tego samego dnia zobaczą się znowu. Dima wróci do Warszawy tylko dla Julii, by dokończyć rozmowę…