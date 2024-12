M jak miłość, odcinek 1832: Koszmarny finał urodzin Wernera! Przerazi Sylwię głupim żartem – ZWIASTUN, ZDJĘCIA

W 1833 „M jak miłość” urodzinowy poranek Wernera będzie pełen rozczarowań

W 1832 odcinku „M jak miłość” Adam obudzi się w swoje 50. urodziny w oczekiwaniu na to, że – jak dziecku – wszyscy tego dnia będą mu nadskakiwać i go rozpieszczać. Wprost nie będzie się mógł doczekać jeszcze bardziej specjalnego traktowania, niż ma na co dzień.

Tymczasem Sylwia w 1832 odcinku "M jak miłość" nie złoży życzeń, tylko poprosi o kawę i żeby poszedł po bagietki, a Ola (Iwona Kolasińska) będzie jeszcze spać… By pochwalić się urodzinami, Werner zaniesie jedną bagietkę Budzyńskim, ale Magda (Anna Mucha) złoży mu zdawkowe życzenia i zaproszona wraz z Andrzejem (Krystian Wieczorek) na przyjęcie – odmówi.

W 1832 odcinku „M jak miłość” Sylwia i Ola obsypią Wernera deszczem pocałunków i prezentów

W 1832 odcinku „M jak miłość” po powrocie do domu na Wernera będzie czekać niespodzianka – jednak będą i kwiaty i życzenia, i prezenty, a Sylwia i Ola będą go sobie wyrywać z rąk i okrywać pocałunkami.

- Czasem zdarzają się w życiu magiczne chwile, na przykład spotkanie z aniołem po cywilnemu. Ja panu wszystko zawdzięczam. (…) Ja bym życie za pana oddała. Ja bym nawet zabiła w pana obronie – Ola da się ponieść urodzinowej atmosferze.

Za słowną egzaltacją pójdzie worek prezentów – Ola podaruje Adamowi własnoręcznie zrobione na drutach skarpety i sweter, a także lniane szorty. Sylwia – krawat i… bilety lotnicze do Lizbony.

W 1832 odcinku „M jak miłość” Adam wyprowadzi gości z równowagi głupim żartem

Ostatecznie, w 1832 odcinku „M jak miłość”, na urodzinowej imprezie Adama będą – poza domownikami – Anita (Melania Grzesiewicz) i Kamil (Marcin Bosak) oraz, jednak, Magda i Andrzej.

W pewnej chwili w 1832 odcinku "M jak miłość" podchmielony Werner wpadnie, niestety, na głupi pomysł – będzie udawał, że poraził go prąd. Wszyscy go za to potępią – Magda nazwie jego „dowcip” głupim i podłym. Ale Adaś będzie z siebie bardzo zadowolony, bo osiągnie cel – zobaczy w oczach Sylwii żar prawdziwej miłości… A że „wzbogacony” o autentyczne przerażenie, to już inna historia…

"M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

M jak miłość odcinek 1832 ZWIASTUN. Gorąca niespodzianka Sylwii na urodziny Wernera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.