M jak miłość: Plan Kamy wobec Marcina nie wypali. Zamiast na nowo się w niej zakochać, będzie miał jej dość! - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość: Plan Kamy wobec Marcina nie wypali. Zamiast na nowo się w niej zakochać, będzie miał jej dość!

W nowych odcinku serialu „M jak miłość” Kama (Michalina Sosna) z całych sił będzie się starała wydobyć z obecnego Marcina (Mikołaj Roznerski) jego dawne wcielenie – kochającego ją i opiekuńczego wobec niej mężczyznę. Zapewne jest o co walczyć, ale czy to się w ogóle uda…? Jej plan zaangażowania go na powrót w relację z nią kompletnie się nie uda. Marcin poczuje się przytłoczony jej atencją i jedyne, czego będzie chciał, to ucieczka z więzienia, jakim stanie się dla niego jego mieszkanie