M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1866: Bartek będzie przekonany o śmierci Doroty. Zleci Marcinowi znalezienie grobu żony - ZDJĘCIA

W 1866 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) nie będzie miał już złudzeń i uzna, że jego żona Dorota (Iwona Rejzner) nie żyje. Po miesiącach poszukiwań, nadzieja w nim wygaśnie. Lisiecki ponownie zgłosi się do Marcina (Mikołaj Roznerski), żeby ten pomógł mu nie tyle odnaleźć Dorotę, co... miejsce jej pochówku! Roztrzęsiony Bartek będzie chciał dowiedzieć się, na jakim cmentarzu spoczywa jego ukochana. To będzie emocjonalny cios, który uruchomi lawinę dramatycznych wydarzeń, ale finał tego wątku w 1866 odcinku "M jak miłość" wstrząśnie widzami jeszcze bardziej, gdy nagle Marcin odkryje, że Dorota żyje! Koniecznie poznaj szczegóły już teraz i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.