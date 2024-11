M jak miłość, odcinek 1834: Dima dłużej nie zniesie ukrywania związku z Julią! Zaprosi nową ukochaną na wakacje

W 1834. odcinku „M jak miłość” Dima oszaleje na punkcie Julii

W 1834. odcinku "M jak miłość" Dima kompletnie straci głowę dla Julii. Ich relacja bardzo szybko przybierze szalone tempo. Poznali się przypadkiem – Malicka podwiozła lekarza i jego córkę w kierunku Mazur, gdzie miał spędzić z małą trochę czasu. Zaiskrzyło między nimi od razu. A teraz Dima będzie parł do tego, by ich związek osiągnął kolejny etap. Marzenia o Magdzie (Anna Mucha) zostawi daleko za sobą.

W 1834. odcinku „M jak miłość” Dima zaprosi Julię na wakacje

W 1834. odcinku "M jak miłość" zakochany Dima pierwszy będzie chciał obwieścić światu swoje uczucie. Zacznie namawiać Julię, by wyjawili swoją miłość, bo spotkania w tajemnicy przed wszystkimi nie są w jego stylu. Uzna, że najlepszym sposobem na oficjalne powiadomienie znajomych, że są razem, będą wspólne wakacje. Zaproponuje Malickiej, żeby razem z nim pojechała nad morze na dwa tygodnie. Będzie bardzo spontaniczny – gotowy na wyjazd jeszcze tego samego dnia. Zaznaczy w rozmowie z ukochaną, że już się spakował. A Nadia będzie miała do nich dojechać pod koniec ich pobytu. Dima będzie zdania, że to najlepszy sposób na to, by powiadomić córkę o ich związku:

- Mam dość udawania, nie robimy niczego złego!

(wypowiedź za: Swiatseriali.interia.pl)

Dima i Julia zbliżą się do siebie w 1832. odcinku „M jak miłość”

W 1832. odcinku „M jak miłość” Nadia bardzo polubi Julię, co będzie dobrze wróżyć na przyszłość. Wygląda na to, że dziewczynka przekona się do nowej partnerki u boku ojca, po śmierci jej mamy od wybuchu bomby w Kijowie. Dima wspomni to tragiczne wydarzenie w kawiarni, kiedy nieoczekiwanie natknie się w niej na Julię. To będzie spotkanie brzemienne w skutki – właśnie ono spowoduje, że będą kolejne i kolejne…

„M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 09.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2