M jak miłość, odcinek 1832: Tragedia połączy Dimę z Julią! Opowie jej o tym, jak nie ochronił żony przed śmiercią - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dima i Julia wpadną na siebie w 1832 odcinku "M jak miłość", ale to nie przypadek, tylko los połączy ich ze sobą w tak ważnym dla obojga momencie życia. Ojciec Nadii i była kochanka Andrzeja mają za sobie traumatyczne przeżycia. On był na wojnie, cudem przeżył na froncie i podczas niewoli, stracił też żonę Olenę, która zginęła od wybuchu bomby w Kijowie, gdy był daleko od rodziny. Z kolei Julia straciła dziecko Budzyńskiego, po tym jak została zaatakowana w parku przez złodzieja. Ich córeczka zmarła podczas porodu.

Czy Dima w 1832 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Julia była kochanką Andrzeja?

Czy Dima w 1832 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Julia zaszła w ciążę z Andrzejem, że chciała rozbić małżeństwo Budzyńskich i odebrać Magdzie (Anna Mucha) ukochanego? Nic z tych rzeczy! Malicka postara się o to, by Ukrainiec poznał tylko część prawdy o jej trudnych przejściach sprzed dwóch lat.

Julia usłyszy od Dimy w 1832 odcinku "M jak miłość" o koszmarze wojny na Ukrainie

Co prawda Dima otworzy się przed Julią w 1832 odcinku "M jak miłość", szczerze opowie o najgorszych chwilach w swoim życiu, o tym, co go spotkało po wybuchu wojny na Ukrainie, jak trafił do niewoli, opłakiwał śmierć Oleny, lecz Malicka ostrożnie dobierze słowa.

M jak miłość. Dima zobaczy w Magdzie zmarłą żonę Olenę! Zrobi się niebezpiecznie

- Czasem tak trudno mi złożyć te dwie rzeczywistości, dwa światy. Rozumiesz? - zapyta Dima w 1832 odcinku "M jak miłość, mając na myśli opiekę nad Nadią i koszmar wojny.- Chyba tak... Jak dobrze, że możesz ochronić przed tym Nadię... - stwierdzi Julia.- Bardzo się starałem, staram, ale chyba nie do końca mi się to udało. Oleny, mojej żony, nie ochroniłem - przyzna Ukrainiec.- Wiesz, ja też kogoś straciłam. Właściwie nawet zanim poznałam... - wyzna Julia, ale jak podaje portal światseriali.interia.pl, słowem nie wspomni, że miała urodzić dziecko Andrzeja!

Dima i Julia w 1832 odcinku "M jak miłość" poczują jakby przeżyte tragedie ich ze sobą łączyły. Tyle tylko, że Malicka przedstawi nieprawdziwy obraz przeszłości, traumatycznych wydarzeń! Nie przyzna się jak zaciągnęła pijanego Andrzeja do łóżka, jak chciała wykorzystać ciążę, żeby rozdzielić go z Magdą. Tego Dima nie dowie się o "przyjaciółce" Budzyńskich...

Nic dziwnego, że kiedy w 1832 odcinku "M jak miłość" zauroczona Dimą Julia pochwali się Sylwii (Hanna Turnau), że ojciec Nadii to facet idealny dla niej, przyjaciółka odradzi jej pakowanie się w związek z wdowcem z taką przeszłością. Ale Julia nie posłucha dobrych rad Sylwii.