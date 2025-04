M jak miłość

M jak miłość. Dorota i Bartek zdradzają informacje o ich pierwszym spotkaniu! Będzie się działo - WIDEO, ZDJĘCIA

Już wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do pierwszego spotkania Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) po szokującym zniknięciu Kaweckiej w Stanach. Chociaż chora na nowotwór kobieta pojawiła się w Polsce, przyjechała do Grabiny, nadal nie stanęła twarzą w twarz z mężem. I jeszcze chwilę zajmie, zanim dojdzie do prawdziwego wybuchu emocji, spotkania małżonków, którzy tyle przeszli. Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński odezwali się do fanów tłumacząc, co nastąpi! Warto sprawdzić!